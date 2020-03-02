Ср, 4.03.2020

ВИДЕОРЕЦЕПТ ⟩ Думаете, чем порадовать маму на 8 Марта? Вот самый лучший подарок!

Елизавета Гнутова, торт к 8 марта

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В преддверии 8 Марта многие из нас задумываются, что можно подарить маме, чтобы ее порадовать и несказанно удивить. Подарок маме, сестре или бабушке, сделанный своими руками, - это самое приятное, что может сделать ребенок в этот день, согласны?

12-летняя школьница Елизавета Гнутова придумала рецепт торта, который легко сможет приготовить дочь или сын маме к этому празднику. Займет приготовление этого вкусного торта полчаса.

Вам понадобится:

нутелла - 1 банка 

ванильные пачки печенья Kalev - 2 штуки

творожная банановая паста - 1 пачка 

жирные сливки - 2 пачки по 400 гр 

пищевая краска - зеленая и красная 

ягоды для украшения - клубника, малина и черника

Приготовление:

Формируем из печенья основу для торта. Хватает одной пачки. Намазываем на каждое печенье нутеллу, затем банановую пасту.

Делаем второй слой печенья. Также намазываем нутеллой и банановой пастой. Промазываем каждые четыре слоя.

Верх и бока торта покрываем предварительно взбитыми сливками. Если вам лень или вы не уверены, что сами сможете взбить сливки, можно купить в магазине готовые взбитые сливки в баллоне и использовать их.

Украшаем ягодами. Торт готов.

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