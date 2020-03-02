ВИДЕОРЕЦЕПТ ⟩ Думаете, чем порадовать маму на 8 Марта? Вот самый лучший подарок!

В преддверии 8 Марта многие из нас задумываются, что можно подарить маме, чтобы ее порадовать и несказанно удивить. Подарок маме, сестре или бабушке, сделанный своими руками, - это самое приятное, что может сделать ребенок в этот день, согласны?
12-летняя школьница Елизавета Гнутова придумала рецепт торта, который легко сможет приготовить дочь или сын маме к этому празднику. Займет приготовление этого вкусного торта полчаса.
Вам понадобится:
нутелла - 1 банка
ванильные пачки печенья Kalev - 2 штуки
творожная банановая паста - 1 пачка
жирные сливки - 2 пачки по 400 гр
пищевая краска - зеленая и красная
ягоды для украшения - клубника, малина и черника
Приготовление:
Формируем из печенья основу для торта. Хватает одной пачки. Намазываем на каждое печенье нутеллу, затем банановую пасту.
Делаем второй слой печенья. Также намазываем нутеллой и банановой пастой. Промазываем каждые четыре слоя.
Верх и бока торта покрываем предварительно взбитыми сливками. Если вам лень или вы не уверены, что сами сможете взбить сливки, можно купить в магазине готовые взбитые сливки в баллоне и использовать их.
Украшаем ягодами. Торт готов.