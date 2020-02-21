«Тайная» жена: Дмитрий Шепелев до встречи с Жанной Фриске был три года в браке

До нынешней пассии, дизайнера Екатерина Тулуповой, в жизни шоумена была еще одна яркая блондинка. В 1997 году в родном Минске у Шепелева разгорелся роман с коллегой Анной Старцевой. Дмитрий встречался с журналисткой семь лет, а осенью 2005 года влюбленные стали мужем и женой.

Бывшая супруга ведущего счастлива во втором браке

Браку было не суждено продлиться долго. Сразу после свадьбы Шепелев уехал работать на украинском телевидении. Он вел шоу «Рассмеши комика». В Киеве у него началась совсем новая жизнь, что и разрушило отношения. Анна тяжело переживала расставание.