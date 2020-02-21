«Тайная» жена: Дмитрий Шепелев до встречи с Жанной Фриске был три года в браке

Сегодня выяснились неожиданные подробности личной жизни 37-летнего Дмитрия Шепелева. Телеведущий до встречи с Жанной Фриске уже состоял в браке, рассказывает Cosmo.
До нынешней пассии, дизайнера Екатерина Тулуповой, в жизни шоумена была еще одна яркая блондинка. В 1997 году в родном Минске у Шепелева разгорелся роман с коллегой Анной Старцевой. Дмитрий встречался с журналисткой семь лет, а осенью 2005 года влюбленные стали мужем и женой.
Бывшая супруга ведущего счастлива во втором браке
Браку было не суждено продлиться долго. Сразу после свадьбы Шепелев уехал работать на украинском телевидении. Он вел шоу «Рассмеши комика». В Киеве у него началась совсем новая жизнь, что и разрушило отношения. Анна тяжело переживала расставание.
Развод был оформлен только в 2008 году, когда Старцева встретила другого мужчину. Во втором браке она нашла семейное счастье. Анна по сей день живет вместе с бизнесменом Юрием Таболиным. Супруги воспитывают двоих детей. Общение с Шепелевым его первая жена не поддерживает, однако иногда созванивается с его мамой. В 2011 году появились первые слухи о романе Дмитрия с певицей Жанной Фриске. Артисты была вместе несколько лет. Экс-участница группы «Блестящие» подарила телеведущему сына Платона. Влюбленных разлучила тяжелая болезнь, забравшая жизнь Жанны в 2015 году.