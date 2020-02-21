Пт, 21.02.2020

«Тайная» жена: Дмитрий Шепелев до встречи с Жанной Фриске был три года в браке

Дмитрий Шепелев и Жанна Фриске в 2011 году

ФОТО: Mudrats Alexandra / ITAR-TASS

Сегодня выяснились неожиданные подробности личной жизни 37-летнего Дмитрия Шепелева. Телеведущий до встречи с Жанной Фриске уже состоял в браке, рассказывает Cosmo.

До нынешней пассии, дизайнера Екатерина Тулуповой, в жизни шоумена была еще одна яркая блондинка. В 1997 году в родном Минске у Шепелева разгорелся роман с коллегой Анной Старцевой. Дмитрий встречался с журналисткой семь лет, а осенью 2005 года влюбленные стали мужем и женой.

Бывшая супруга ведущего счастлива во втором браке
Бывшая супруга ведущего счастлива во втором браке
 

Браку было не суждено продлиться долго. Сразу после свадьбы Шепелев уехал работать на украинском телевидении. Он вел шоу «Рассмеши комика». В Киеве у него началась совсем новая жизнь, что и разрушило отношения. Анна тяжело переживала расставание.

 
 
Развод был оформлен только в 2008 году, когда Старцева встретила другого мужчину. Во втором браке она нашла семейное счастье. Анна по сей день живет вместе с бизнесменом Юрием Таболиным. Супруги воспитывают двоих детей. Общение с Шепелевым его первая жена не поддерживает, однако иногда созванивается с его мамой. В 2011 году появились первые слухи о романе Дмитрия с певицей Жанной Фриске. Артисты была вместе несколько лет. Экс-участница группы «Блестящие» подарила телеведущему сына Платона. Влюбленных разлучила тяжелая болезнь, забравшая жизнь Жанны в 2015 году.
 
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