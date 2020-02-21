«Сильно навредила себе»: жена Джастина Бибера призналась, почему еще не забеременела

Американская модель, супруга певца Джастина Бибера Хейли Бибер, у которой было шикарное свадебное платье, поделилась подробностями семейной жизни. Девушка призналась, почему пока не готова рожать, пишет Сегодня со ссылкой на People.
23-летняя модель призналась, что долгое время принимала противозачаточные таблетки, которые негативно повлияли на здоровье. Хейли отметила, что ей пришлось хорошо поработать, чтобы показатели гормонов вернулись в норму.
Последние два года я пила противозачаточные. Показатели гормонов ухудшились и поэтому моя кожа очень пострадала. Тогда я поняла, что сильно навредила себе,
– призналась Хейли.
Бибер рассказала, что после свадьбы с Джастином сильно изменилась. Ранее она предпочитала громкие вечеринки, а теперь отдыхает за просмотром фильмов дома.
Джастин и я – домоседы... Я поняла, как это здорово – просто оставаться у камина по вечерам пятницы. Теперь я никогда не вернусь к прошлому образу жизни,
– отметила Хейли.
Супруги уже задумываются детях, однако Хейли пока не готова к беременности: "Всему свое время, над нашими отношениями еще надо работать.