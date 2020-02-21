Пт, 21.02.2020

Модное окрашивание: 25 новых оттенков волос для брюнеток

Брюнетка. Иллюстративное фото

ФОТО: Shutterstock

Модное окрашивание весной 2020 — это игра тонов: медовые блики, золотое свечение, шоколад плюс мед… Изучите 25 идей и найдите свой вариант!

Наверное, каждая девушка когда-то ошибалась с оттенком, неправильно его назвав парикмахеру. Чтобы избежать это, а также вдохновить вас на окрашивание, мы нашли 26 самых модных и красивых оттенков для брюнеток.

Каштаново-коричневый

Это, пожалуйста, самый классический вариант. Меган Маркл уже много лет носит именно такой оттенок. Он прекрасно сочетается с ее тоном кожи и освежает лицо. 

Медово-коричневое мелирование

Такой оттенок выглядит просто роскошно на Дженифер Лопес. Благодаря легкому минированию ее волосы всегда выглядят живыми.

Карамельно-коричневый

Прямые и при этом объемные волосы Лили Коллинс в карамельном оттенке акцентируют внимание на белоснежной коже актрисы, а также подчеркивают роскошные брови.

Омбре шоколадного оттенка

Актриса Эшли Бенсон только недавно перекрасила свои светлые локоны в темный цвет. Легкий переход от более темных корней к кончикам шоколадного оттенка визуально удлиняет лицо.

Глубокий рубиновый

Нет, это не бордовые волосы, а скорее каштаново-рубиновые. Такой оттенок особенно пойдет девушкам со смуглой кожей, как у Зендаи.

Оттенок эспрессо

Актриса индийского происхождения Приянка Чопра не часто экспериментирует с цветом волос, и мы понимаем почему. Ее натуральный оттенок эспрессо выглядит очень насыщенно и дорого, особенно с легкими локонами.

Насыщенный шоколадный

Если вы хотите естественный и очень элегантный оттенок, попросите своего парикмахера сделать вам цвет, как у Киры Найтли.

Легкое омбре

Прическа Дженны Дуан просто не может не вдохновить на поход к колористу. Осветленные у концов волосы выглядят очень объемными. Такое окрашивание создает эффект частично выгоревших на солнце волос — то, что нужно для весны!

Нежная умбра

Мэнди Мур остается брюнеткой вот уже более 15 лет — для актрисы и певицы это рекорд! Однако оно перепробовала массу оттенков и нашла свой идеальный оттенок. Вот такой.

Темные волосы с медовым мелированием

Если вы хотите быть и блондинкой, и брюнеткой одновременно, — этот вариант окрашивания подойдет вам идеально. Особенно красиво такое мелирование будет смотреться на девушках с длинными волосами, как у Крисси Тайген.

Темный шоколад

Главный плюс такого оттенка: он всегда в моде. Это непобедимая классика. Именно за это Вайнона Райдер уже много лет предпочитает именного его.

Нежно-кофейный

Жить во дворце, как Кейт Миддлтон, получится не у всех, а вот сделать такой же оттенок волос может каждая. Этот цвет выглядит очень дорого и натурально: темное золото, как еще называют его некоторые колористы.

Рыжевато-коричневый

Если хотите освежить свой натуральный цвет волос, попробуйте добавить нежно-рыжее мелирование волосам. Это визуально придаст прическе объема. Пример Габриэль Юнион.

Насыщенный коричневый с золотистыми прядями

Такое окрашивание сделает классический цвет чуть более модным, стильным и даже драматичным. То, что нужно к весне — вы будете выглядеть по‑новому, но что конкретно изменилось, никто так сразу не поймет. Пример - Зоуи Дешанель.

Легкое омбре

Берите пример с Кортни Кокс. Цвет ее волос — насыщенный шоколадный, однако она немного осветлила его ближе к кончикам. Этот ход придает волосам текстуры и объема.

Холодный темно-коричневый

Такой оттенок будет смотреться очень элегантно и дорого на девушках со смуглой кожей, как у Зои Салдана.

Светло-каштановый

Это очень весенний вариант. Волосы в таком цвете просто не могу плохо выглядеть. Покажите своему колористу фотографию Софии Вергара, чтобы сделать такой же тон.

Темный шоколад с легким мелированием

Это фирменный цвет Меган Фокс, которому она не изменяет… почти никогда. А все потому, что выглядят волосы такого оттенка очень сексуально, особенно на девушке с белоснежной кожей.

Насыщенная каштановый

Эмма Уотсон не любит экспериментировать с цветом волос, а все потому что ее натуральный оттенок выглядит очень дорого и элегантно.

Каштановый с легким мелированием

Такое окрашивание очень молодит. А еще оно прекрасно играет со светлой кожей, как у Сандры Буллок.

Блонд + омбре

Высветление кончиков придает волосам текстуру и объем. А так же очень освежает лицо. Идеальный вариант такого окрашивания нашла Джессика Альба.

Медово-золотистый

Теплые тона сделают образ очень нежным и изящным. Можно сделать легкое мелирование, как у Бейонсе.

Насыщенно-черный

Этот цвет волос по‑настоящему шикарен и всегда освежает. Главное — правильно окрасить брови, чтобы они не выглядели блекло на фоне этого роскошества. Пример - Узо Адуба.

Молочный Шоколад

Теплый тон коричнево-молочного оттенка будет создавать вам летнее настроение в любое время года. Особенно такой оттенок подойдет девушкам с карими глазами, как у Энн Хэтэуэй.

Холодно-каштановый оттенок

Деми Мур прекрасно выглядит с таким цветом волос. А все потому, что он молодит и создает очень дорогой и элегантный образ.

Каштановый

Это классика, которая никогда не выйдет из моды. Такой оттенок идет практически всем. Он освежает и выделяет глаза.  Пример - Мелисса Маккарти.

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