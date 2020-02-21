Модное окрашивание: 25 новых оттенков волос для брюнеток

Наверное, каждая девушка когда-то ошибалась с оттенком, неправильно его назвав парикмахеру. Чтобы избежать это, а также вдохновить вас на окрашивание, мы нашли 26 самых модных и красивых оттенков для брюнеток.

Каштаново-коричневый

Это, пожалуйста, самый классический вариант. Меган Маркл уже много лет носит именно такой оттенок. Он прекрасно сочетается с ее тоном кожи и освежает лицо.

Медово-коричневое мелирование

Такой оттенок выглядит просто роскошно на Дженифер Лопес. Благодаря легкому минированию ее волосы всегда выглядят живыми.

Карамельно-коричневый

Прямые и при этом объемные волосы Лили Коллинс в карамельном оттенке акцентируют внимание на белоснежной коже актрисы, а также подчеркивают роскошные брови.

Омбре шоколадного оттенка

Актриса Эшли Бенсон только недавно перекрасила свои светлые локоны в темный цвет. Легкий переход от более темных корней к кончикам шоколадного оттенка визуально удлиняет лицо.

Глубокий рубиновый

Нет, это не бордовые волосы, а скорее каштаново-рубиновые. Такой оттенок особенно пойдет девушкам со смуглой кожей, как у Зендаи.

Оттенок эспрессо

Актриса индийского происхождения Приянка Чопра не часто экспериментирует с цветом волос, и мы понимаем почему. Ее натуральный оттенок эспрессо выглядит очень насыщенно и дорого, особенно с легкими локонами.

Насыщенный шоколадный

Если вы хотите естественный и очень элегантный оттенок, попросите своего парикмахера сделать вам цвет, как у Киры Найтли.

Легкое омбре

Прическа Дженны Дуан просто не может не вдохновить на поход к колористу. Осветленные у концов волосы выглядят очень объемными. Такое окрашивание создает эффект частично выгоревших на солнце волос — то, что нужно для весны!

Нежная умбра

Мэнди Мур остается брюнеткой вот уже более 15 лет — для актрисы и певицы это рекорд! Однако оно перепробовала массу оттенков и нашла свой идеальный оттенок. Вот такой.

Темные волосы с медовым мелированием

Если вы хотите быть и блондинкой, и брюнеткой одновременно, — этот вариант окрашивания подойдет вам идеально. Особенно красиво такое мелирование будет смотреться на девушках с длинными волосами, как у Крисси Тайген.

Темный шоколад

Главный плюс такого оттенка: он всегда в моде. Это непобедимая классика. Именно за это Вайнона Райдер уже много лет предпочитает именного его.

Нежно-кофейный

Жить во дворце, как Кейт Миддлтон, получится не у всех, а вот сделать такой же оттенок волос может каждая. Этот цвет выглядит очень дорого и натурально: темное золото, как еще называют его некоторые колористы.

Рыжевато-коричневый

Если хотите освежить свой натуральный цвет волос, попробуйте добавить нежно-рыжее мелирование волосам. Это визуально придаст прическе объема. Пример Габриэль Юнион.

Насыщенный коричневый с золотистыми прядями