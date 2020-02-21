Модное окрашивание: 25 новых оттенков волос для брюнеток

Модное окрашивание весной 2020 — это игра тонов: медовые блики, золотое свечение, шоколад плюс мед… Изучите 25 идей и найдите свой вариант!
Наверное, каждая девушка когда-то ошибалась с оттенком, неправильно его назвав парикмахеру. Чтобы избежать это, а также вдохновить вас на окрашивание, мы нашли 26 самых модных и красивых оттенков для брюнеток.
Каштаново-коричневый
Это, пожалуйста, самый классический вариант. Меган Маркл уже много лет носит именно такой оттенок. Он прекрасно сочетается с ее тоном кожи и освежает лицо.
Медово-коричневое мелирование
Такой оттенок выглядит просто роскошно на Дженифер Лопес. Благодаря легкому минированию ее волосы всегда выглядят живыми.
Карамельно-коричневый
Прямые и при этом объемные волосы Лили Коллинс в карамельном оттенке акцентируют внимание на белоснежной коже актрисы, а также подчеркивают роскошные брови.
Омбре шоколадного оттенка
Актриса Эшли Бенсон только недавно перекрасила свои светлые локоны в темный цвет. Легкий переход от более темных корней к кончикам шоколадного оттенка визуально удлиняет лицо.
Глубокий рубиновый
Нет, это не бордовые волосы, а скорее каштаново-рубиновые. Такой оттенок особенно пойдет девушкам со смуглой кожей, как у Зендаи.
Оттенок эспрессо
Актриса индийского происхождения Приянка Чопра не часто экспериментирует с цветом волос, и мы понимаем почему. Ее натуральный оттенок эспрессо выглядит очень насыщенно и дорого, особенно с легкими локонами.
Насыщенный шоколадный
Если вы хотите естественный и очень элегантный оттенок, попросите своего парикмахера сделать вам цвет, как у Киры Найтли.
Легкое омбре
Прическа Дженны Дуан просто не может не вдохновить на поход к колористу. Осветленные у концов волосы выглядят очень объемными. Такое окрашивание создает эффект частично выгоревших на солнце волос — то, что нужно для весны!
Нежная умбра
Мэнди Мур остается брюнеткой вот уже более 15 лет — для актрисы и певицы это рекорд! Однако оно перепробовала массу оттенков и нашла свой идеальный оттенок. Вот такой.
Темные волосы с медовым мелированием
Если вы хотите быть и блондинкой, и брюнеткой одновременно, — этот вариант окрашивания подойдет вам идеально. Особенно красиво такое мелирование будет смотреться на девушках с длинными волосами, как у Крисси Тайген.
Темный шоколад
Главный плюс такого оттенка: он всегда в моде. Это непобедимая классика. Именно за это Вайнона Райдер уже много лет предпочитает именного его.
Нежно-кофейный
Жить во дворце, как Кейт Миддлтон, получится не у всех, а вот сделать такой же оттенок волос может каждая. Этот цвет выглядит очень дорого и натурально: темное золото, как еще называют его некоторые колористы.
Рыжевато-коричневый
Если хотите освежить свой натуральный цвет волос, попробуйте добавить нежно-рыжее мелирование волосам. Это визуально придаст прическе объема. Пример Габриэль Юнион.
Насыщенный коричневый с золотистыми прядями
Такое окрашивание сделает классический цвет чуть более модным, стильным и даже драматичным. То, что нужно к весне — вы будете выглядеть по‑новому, но что конкретно изменилось, никто так сразу не поймет. Пример - Зоуи Дешанель.
Легкое омбре
Берите пример с Кортни Кокс. Цвет ее волос — насыщенный шоколадный, однако она немного осветлила его ближе к кончикам. Этот ход придает волосам текстуры и объема.
Холодный темно-коричневый
Такой оттенок будет смотреться очень элегантно и дорого на девушках со смуглой кожей, как у Зои Салдана.
Светло-каштановый
Это очень весенний вариант. Волосы в таком цвете просто не могу плохо выглядеть. Покажите своему колористу фотографию Софии Вергара, чтобы сделать такой же тон.
Темный шоколад с легким мелированием
Это фирменный цвет Меган Фокс, которому она не изменяет… почти никогда. А все потому, что выглядят волосы такого оттенка очень сексуально, особенно на девушке с белоснежной кожей.
Насыщенная каштановый
Эмма Уотсон не любит экспериментировать с цветом волос, а все потому что ее натуральный оттенок выглядит очень дорого и элегантно.
Каштановый с легким мелированием
Такое окрашивание очень молодит. А еще оно прекрасно играет со светлой кожей, как у Сандры Буллок.
Блонд + омбре
Высветление кончиков придает волосам текстуру и объем. А так же очень освежает лицо. Идеальный вариант такого окрашивания нашла Джессика Альба.
Медово-золотистый
Теплые тона сделают образ очень нежным и изящным. Можно сделать легкое мелирование, как у Бейонсе.
Насыщенно-черный
Этот цвет волос по‑настоящему шикарен и всегда освежает. Главное — правильно окрасить брови, чтобы они не выглядели блекло на фоне этого роскошества. Пример - Узо Адуба.
Молочный Шоколад
Теплый тон коричнево-молочного оттенка будет создавать вам летнее настроение в любое время года. Особенно такой оттенок подойдет девушкам с карими глазами, как у Энн Хэтэуэй.
Холодно-каштановый оттенок
Деми Мур прекрасно выглядит с таким цветом волос. А все потому, что он молодит и создает очень дорогой и элегантный образ.
Каштановый
Это классика, которая никогда не выйдет из моды. Такой оттенок идет практически всем. Он освежает и выделяет глаза. Пример - Мелисса Маккарти.