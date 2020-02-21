ПОЛЕЗНО И ДЛЯ ДЕТЕЙ ДО ГОДА ⟩ Рыба в сливках с овощами

Полезное блюдо с овощами и рыбой можно приготовить даже до детей для года. Для них нужно будет сделать пюре в блендере, а малышам постарше достаточно размять кусочки вилкой.
Количество порций: 2
Время приготовления: 20 минут
Возрастная группа: 6-12 месяцев
Ингредиенты
Морковь очищенная – 50 г
Брокколи – 50 г брокколи
Филе рыбы без кожи и костей – 60 г
Молоко или детская молочная смесь – 1 стакан
Укроп рубленый – 1 щепотка
Приготовление
Морковь режем небольшими кубиками, филе – кусочками. Брокколи разбираем на соцветия.
Складываем овощи с рыбой в сотейник, приправляем щепоткой зелени укропа, заливаем горячим молоком (или молочной смесью) и варим под крышкой на тихом огне 15 минут, до мягкости овощей.
Детям до года готовим пюре, а тем, кто постарше, разминаем крупные кусочки вилкой, рекомендует wday.ru.