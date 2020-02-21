Пт, 21.02.2020

ПОЛЕЗНО И ДЛЯ ДЕТЕЙ ДО ГОДА ⟩ Рыба в сливках с овощами

Рыба с овощами. Иллюстративное фото

ФОТО: Shutterstock

Полезное блюдо с овощами и рыбой можно приготовить даже до детей для года. Для них нужно будет сделать пюре в блендере, а малышам постарше достаточно размять кусочки вилкой.

Количество порций: 2

Время приготовления: 20 минут

Возрастная группа: 6-12 месяцев

Ингредиенты

Морковь очищенная – 50 г

Брокколи – 50 г брокколи

Филе рыбы без кожи и костей – 60 г

Молоко или детская молочная смесь – 1 стакан

Укроп рубленый – 1 щепотка

Приготовление

Морковь режем небольшими кубиками, филе – кусочками. Брокколи разбираем на соцветия.

Складываем овощи с рыбой в сотейник, приправляем щепоткой зелени укропа, заливаем горячим молоком (или молочной смесью) и варим под крышкой на тихом огне 15 минут, до мягкости овощей.

Детям до года готовим пюре, а тем, кто постарше, разминаем крупные кусочки вилкой, рекомендует wday.ru.

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