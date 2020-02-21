Анастасия Решетова объяснила выбор имени для сына

Мне было важно значение имени, его происхождение и созвучность с отчеством. Итак, почему Ратмир? Имя редкое, сильное. Звучит как восточное, но происхождение у него древнеславянское. Имеет такое значение — «воин мира»! Ну и конечно, я, как человек дальновидный, сразу представляла, как его будут называть друзья в компании, комфортное ли это имя в целом для произношения,