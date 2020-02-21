Анастасия Решетова объяснила выбор имени для сына

Невеста Тимати и молодая мама Анастасия Решетова родила сына Ратмира чуть больше четырех месяцев назад. За это время Анастасия вместе с Тимати и малышом успели побывать в отпуске, а сейчас модель восстанавливается после родов и постепенно возвращается к работе, пишет Экспресс газета.
Также Тимати и Анастасия перестали скрывать лицо ребенка, так что теперь Решетова практически каждый день публикует новые фотографии и видео с участием сына и не может на него налюбоваться. Поклонники пришли к выводу, что пока что мальчик больше похож на отца.
Сегодня Решетова решила ответить на один из самых популярных вопросов и рассказала, почему выбрала для сына имя Ратмир. Ранее пользователи были уверены, что она назвала так ребенка в честь погибшего друга Тимати Ратмира Шишкова.
Мне было важно значение имени, его происхождение и созвучность с отчеством. Итак, почему Ратмир? Имя редкое, сильное. Звучит как восточное, но происхождение у него древнеславянское. Имеет такое значение — «воин мира»! Ну и конечно, я, как человек дальновидный, сразу представляла, как его будут называть друзья в компании, комфортное ли это имя в целом для произношения,
— поделилась Решетова.