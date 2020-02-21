ЭТО РАБОТАЕТ ⟩ Талисман по Зодиаку - как его выбрать?

Овен

Выбирайте украшения красного, желтого или оранжевого цвета: у представительниц этого знака Зодиака сильная связь с огнем. А по форме элемент должен напоминать квадрат, ведь именно такая фигура олицетворяет силу и власть, которая присуща Овнам.

Телец

Планета Венера управляет этим знаком Зодиака, поэтому выбирайте украшения медного оттенка. Также ищи изделия с зеленым цветом, он поможет Тельцу поддерживать жизненную силу и энергию, а еще защитит от болезней.

Близнецы

Это очень любознательные натуры, поэтому идеальным талисманом для них станет ключик из любого светлого металла. Такой символ означает готовность открыться чему-то новому, а также пустить в свою жизнь полезные контакты и материальное благополучие.

Рак

Водному знаку принесет удачу талисман морской тематики: ракушки, дельфин, морские черепахи или звезды. И, кстати, Ракам покровительствует Луна, поэтому лучше, если изделие дополнительно имеет округлые формы, отображая женское начало.

Лев

Настроить судьбу на нужный лад Льву помогут украшения с изображением звезд или солнца. Этому сильному знаку постоянно нужно восполнять жизненную энергию, поэтому цвет металла должен напоминать оттенки огня. А вот серебристых изделий лучше избегать.

Дева

Достигнуть успехов в любых делах и внести гармонию в отношения Девам поможет символ куба. Причем неважно, будет это бижутерия или брелок. Главное, чтобы талисман постоянно находился при тебе и был из металла холодных тонов, тогда вы ощутите его силу в полную мощность.

Весы

Талисманом для Весов должен стать предмет, олицетворяющий баланс и гармонию, так как представители этого знака Зодиака имеют переменчивый характер. Кстати, отличной альтернативой для Весов может стать символ в виде сердца или любой предмет, разделив который на две половины, можно получить равнозначные части.

Скорпион

Символ для Скорпионов намного увеличит их и без того мощную энергетику, а значит, принесет вдвое больше удачи. Выбирайте различные украшения с монетами — они непременно притянут везение и богатство своей обладательнице. Кстати, все, что относится к элементам оружия, тоже «работает».

Стрелец

Чаще всего знак Зодиака изображают в виде кентавра (это такой получеловек-полулошадь). Соответственно элементы, связанные с этим животным, непременно принесут удачу. Например, это может быть подкова или сложные изделия: кулон на двух цепочках с разными плетениями.

Козерог

Благоприятным символом для Козерогов является черепаха. Как известно, это медлительное животное, но зато каждый его шаг четко продуман. Это же качество поможет добиться представителю знака поставленных целей. Просто нужно запастись терпением и поверить в удачу. И такой же результат можно получить, выбрав украшение, стилизованное под старину.

Водолей

Отличный вариант для Водолеев — талисман в виде замка. Это объясняет тягу представительниц знака ко всему неизведанному и засекреченному. Металл обязательно должен быть серебристого цвета, чтобы поток положительной энергии попал в правильное русло.

Рыбы