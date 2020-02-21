СЕМЬ ПРАВИЛ ⟩ Поменяй это в интерьере, чтобы быстрее похудеть

Убери изображения еды

Тебе только кажется, что небольшие картинки с чем-то съедобным никак на тебя не влияют. Еще как влияют. Картины, сувениры, рамки для фотографий, рисунки на шторах, обоях, плитке, даже магниты на холодильнике постоянно напоминают тебе о чем-то съедобном. Рано или поздно тебе может очень сильно этого захотеться. А за неимением конкретного продукта ты утолишь голод чем-нибудь вкусным и, возможно, не самым полезным.

Смени посуду

Прежде всего, важен цвет тарелок, из которых ты ешь. Замечала ли ты, в какие цвета окрашена посуда в кафе? Часто в яркие и теплые тона, или белые. Потому что на них она выглядит привлекательнее и аппетитнее. А вот синий цвет дает обратный эффект. Поэтому с них ты съешь меньше. Правда, красные тарелки быстрее вызывают чувство сытости — они идеально подойдут для мясных и жирных блюд.

Размер тарелок тоже важен. Купив посуду, даже чуть более маленькую по объему, ты незаметно для себя начнешь питаться правильнее. Например, если выберешь тарелки 20 см вместо 25, положишь в них на 15% меньше.

Запасись контейнерами

Пищевые контейнеры прекрасно сохраняют и вкус, и запах еды, и конечно, ее пригодность к употреблению. К тому же, компактны. Для худеющих это вообще палочка-выручалочка. Чтобы не съесть лишнего, распланируй еду на день (или несколько) и разложи ее в холодильнике в контейнеры в нужных тебе порциях. Так тебе легче будет придерживаться плана питания и не переедать (ведь просто из кастрюли или сковородки ты можешь взять больше).

Не покупай пластиковые контейнеры, они содержат вредные вещества, которые со временем попадают в еду. Выбирай варианты из стекла, бамбука, силикона.

Повесь зеркало на кухню

И везде, где ты часто ешь. Когда ты видишь себя за едой, ты наблюдаешь не только за своей осанкой, тарелками и приборами, но и оцениваешь размер порции, видишь детали процесса жевания. Доказано, что в таком случае съедается намного меньше.

А еще зеркала позволяют тебе видеть себя со всех сторон — если есть проблемы с весом, это очень мотивирует.

Убери тарелки с перекусами (даже полезными)

Если ты думаешь, что, расставив по дому посуду с фруктами и орехами, быстрее похудеешь, это не так. Когда еда у тебя на виду, даже холодильник не нужен — ты и так будешь постоянно тянуться за ней и съешь много. Орехи и вовсе очень калорийны, и можно перекусывать лишь маленькой горсткой, советует «Лиза».

Расставь ванильные аромасвечи

Особенно это актуально для тех, кто любит сладкое. Ваниль поможет обмануть мозг, дав ложный сигнал, будто десерт ты уже съела. Прекрасно зажигать такие свечи после основного блюда.

Свечи с ароматами корицы, шоколада, цитрусовых, наоборот, заставят тебя хотеть что-нибудь вкусное еще больше.

Поставь весы около холодильника

Совет достаточно радикальный и подойдет не всем. Но только один вид этого предмета на кухне оттолкнет тебя от употребления чего-то вредного.