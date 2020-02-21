Спросили у психолога: как ласково назвать любимого мужчину

Считается, что женщины любят ушами: им нужно говорить комплименты и приятные слова, а путь к сердцу мужчины лежит через желудок. Но оказывается, не все так просто: мужчины тоже хотят слышать в свой адрес ласковые прозвища и комплименты.

Многие задаются вопросом, как нежно назвать любимого мужчину и нужно ли придумывать особенное прозвище. Рассказываем!

Почему важно говорить ласковые слова

Проявление нежности — залог здоровых отношений, в которых есть место и доверию, и уважению. Если конфликты и размолвки в паре чередуются с проявлением любви, нежности и трепетности, то союз от этого становится только крепче. Период притирки проходит, люди узнают друг друга, и в итоге в их отношениях остается место только для хорошего. А если мужчина обделен лаской дома, то он стремится получить ее в другом месте.

Любовь, выраженная словесно, удовлетворяет базовую социальную потребность мужчины в принятии и признании. Приятные слова, ласковые обращения в адрес партнера демонстрируют его важность и значимость. Как говорится, ласковое слово и кошке приятно.

Ученые давно заметили, что растения, с которыми разговаривают их хозяева, растут быстрее и выглядят более красиво, поскольку так они не обделены заботой, вниманием и ласковым словом. А человеку подобное обращение будет еще более приятно. Не думай, будто представители сильного пола не нуждаются во внимании и заботе. Если к попавшим в больницу мужчинам приходят их жены, общаются с ними, говорят приятные вещи, то они идут на поправку гораздо быстрее.

Нежность, словно допинг, придает сил, окрыляет и стимулирует мужчину на всевозможные подвиги. А вот отсутствие приятных слов, прозвищ, комплиментов грозит в дальнейшем отчужденностью, холодностью и увеличением пропасти между супругами. Даже телефонные разговоры, если они пропитаны нежностью, становятся для пары чем-то особенным. Представь, как обрадуется мужчина, если в его доме зазвонит телефон, и он будет знать, что сейчас услышит ласковые слова от своей любимой. Начать говорить нежности не так просто, как кажется на первый взгляд. В начале отношений ласковые прозвища выглядят не слишком искренними, но если вы встречаетесь давно или живете вместе, то самое время внедрять в отношения немного пикантности. Конечно, прозвище лучше выбирать обдуманно.

Не всем представителям сильной половины человечества нравятся такие обращения как «котик» , «зайчик» и прочие. Взрослый человек может относиться к таким словам скептически и даже раздражаться от них. Бывает, что девушка зовет своего мужчину «заяц» на протяжении нескольких лет, а он это название тихо ненавидит. Поэтому начать лучше с эпитетов, перед которыми можно поставить слово «мой» — так мужчина будет осознавать, что принадлежит вам, и ему это будет приятно.

Варианты ласковых прозвищ