Спросили у психолога: как ласково назвать любимого мужчину

Считается, что женщины любят ушами: им нужно говорить комплименты и приятные слова, а путь к сердцу мужчины лежит через желудок. Но оказывается, не все так просто: мужчины тоже хотят слышать в свой адрес ласковые прозвища и комплименты.
Многие задаются вопросом, как нежно назвать любимого мужчину и нужно ли придумывать особенное прозвище. Рассказываем!
Проявление нежности — залог здоровых отношений, в которых есть место и доверию, и уважению. Если конфликты и размолвки в паре чередуются с проявлением любви, нежности и трепетности, то союз от этого становится только крепче. Период притирки проходит, люди узнают друг друга, и в итоге в их отношениях остается место только для хорошего. А если мужчина обделен лаской дома, то он стремится получить ее в другом месте.
Любовь, выраженная словесно, удовлетворяет базовую социальную потребность мужчины в принятии и признании. Приятные слова, ласковые обращения в адрес партнера демонстрируют его важность и значимость. Как говорится, ласковое слово и кошке приятно.
Ученые давно заметили, что растения, с которыми разговаривают их хозяева, растут быстрее и выглядят более красиво, поскольку так они не обделены заботой, вниманием и ласковым словом. А человеку подобное обращение будет еще более приятно. Не думай, будто представители сильного пола не нуждаются во внимании и заботе. Если к попавшим в больницу мужчинам приходят их жены, общаются с ними, говорят приятные вещи, то они идут на поправку гораздо быстрее.
Нежность, словно допинг, придает сил, окрыляет и стимулирует мужчину на всевозможные подвиги. А вот отсутствие приятных слов, прозвищ, комплиментов грозит в дальнейшем отчужденностью, холодностью и увеличением пропасти между супругами. Даже телефонные разговоры, если они пропитаны нежностью, становятся для пары чем-то особенным. Представь, как обрадуется мужчина, если в его доме зазвонит телефон, и он будет знать, что сейчас услышит ласковые слова от своей любимой. Начать говорить нежности не так просто, как кажется на первый взгляд. В начале отношений ласковые прозвища выглядят не слишком искренними, но если вы встречаетесь давно или живете вместе, то самое время внедрять в отношения немного пикантности. Конечно, прозвище лучше выбирать обдуманно.
Не всем представителям сильной половины человечества нравятся такие обращения как
Варианты ласковых прозвищ
Чтобы назвать своего любимого человека нежным прозвищем, не нужна какая-то особенная фантазия. Варианты
Однако если вам хочется назвать своего партнера более необычно, можно воспользоваться производными, например:
- любимый — «любимка»;
- родной — «роднуля»;
- ласковый — «ласкуня».
Кроме того, всегда можно поэкспериментировать с именем партнера, поскольку это дает простор для фантазии. Многие имена начинают звучать очень мило и оригинально, если их слегка видоизменить.
- Алексей — Лешик, Леся, Лесик;
- Михаил — Мишуня, Мишель, Мишечка;
- Вадим — Вадя, Ваденька, Вадимусик;
- Дмитрий — Димуля, Димулька, Димасик;
- Игорь — Игоречек, Игоряшка;
- Павел — Пашик, Пашуня, Пашенька;
- Сергей — Сержик, Сережик, Сереня;
- Вячеслав — Славик, Славуля, Славушка, Славулька;
- Александр — Сашенька, Санечка, Сашулька, Санча;
- Станислав – Тасик, Стасюня, Туся;
- Андрей — Дрюня, Эндрю, Андрюшик;
- Семен — Семушка, Семусик, Сема, Сэм;
- Никита –Никитос, Никитушка, Никитос, Никки;
- Денис — Диня, Дэн, Дэнчик;
- Артем — Тема, Темочка, Темчик, Темуся;
- Георгий — Егорчик, Егорушка, Джорж;
- Данила — Даня, Данюсик Данюся, Даник;
- Илья — Илюшка, Илюшечка, Илюся
При желании уменьшительно-ласкательные варианты можно придумать к каждому имени — надо просто постараться, и ответа на вопрос, как можно ласково назвать мужчину, не придется долго ждать.
Ласковое обращение к мужчине имеет свои особенности, и самая главная из них — искренность. Нежные слова должны говориться от души, а не потому, что так принято для любовных отношений.
Кроме того, называя любимого ласковым словом в первый раз, обязательно понаблюдайте за его реакцией. Как правило, чаще она бывает положительной — мужчинам нравится, когда их любят, в том числе и на словах.
Почувствовав положительную динамику, закрепите успех – продолжайте двигаться по пути нежности дальше. Но не забывайте, что нежности не всегда уместны в обществе. Все-таки дом – это одно, а социум – совершенно другое. Чужие ласковости кому-то могут показаться глупыми, а вас или вашего партнера могут даже поднять на смех. Во избежание лишних сложностей, лучше вести себя более осмотрительно. Отказываться от начатого, безусловно, не стоит, но лучше использовать более уместные выражения:
В постели стоит себя ограничивать: здесь мужчину лучше не называть «пупсик» или «малыш». Уместнее прозвища, подчеркивающие мужскую силу. Например, можно сказать
Не бойтесь поговорить со своим партнером о том, какое прозвище ему хотелось бы слышать в спальне почаще. Как правило, мужчины редко первыми начинают беседовать на эту тему, однако это не значит, что им не хотелось бы слышать приятные слова и комплименты в интимной обстановке. Покажите партнеру, что вы готовы называть его в спальне именно так, как он того хочет. Отношениям это пойдет лишь на пользу.
Многие мужчины очень любят, когда их мужественность подчеркивается именно в постели. Если вы задаетесь вопросом о том, как назвать мужчину ласково и мужественно одновременно, то можете остановить свой выбор на таких прозвищах как
Домашние прозвища могут быть производными не только от имени или названий животных, они могут быть связаны с индивидуальными особенностями.
Прозвища, подчеркивающие характер: ворчун; бубуня; капризуля; мачо; герой-любовник; хохотун.
Клички по внешним признакам: лохматик; пельмешек; мистер Проппер; вареник; пончик; кудря.
Прозвища из фильмов и мультиков: Шрэк; Пух; Лосяш; Лунтик; Тигра.
Ласковые названия по профессии: Пилюлькин; Шумахер; Холмс; усатый нянь.
Главное, чтобы мужчина не был против, и вам обоим это нравилось. Ласковые прозвища еще больше сближают партнеров, и у них появляется что-то, о чем знают только они двое.