Пт, 21.02.2020

Спросили у психолога: как ласково назвать любимого мужчину

Пара. Иллюстративное фото

ФОТО: Shutterstock

Lisa.ru дарит миллион идей, чтобы разнообразить твой любовный лексикон и укрепить отношения!

Считается, что женщины любят ушами: им нужно говорить комплименты и приятные слова, а путь к сердцу мужчины лежит через желудок. Но оказывается, не все так просто: мужчины тоже хотят слышать в свой адрес ласковые прозвища и комплименты. 

Многие задаются вопросом, как нежно назвать любимого мужчину и нужно ли придумывать особенное прозвище. Рассказываем!

Почему важно говорить ласковые слова

Проявление нежности — залог здоровых отношений, в которых есть место и доверию, и уважению. Если конфликты и размолвки в паре чередуются с проявлением любви, нежности и трепетности, то союз от этого становится только крепче. Период притирки проходит, люди узнают друг друга, и в итоге в их отношениях остается место только для хорошего. А если мужчина обделен лаской дома, то он стремится получить ее в другом месте.

Любовь, выраженная словесно, удовлетворяет базовую социальную потребность мужчины в принятии и признании. Приятные слова, ласковые обращения в адрес партнера демонстрируют его важность и значимость. Как говорится, ласковое слово и кошке приятно. 

Ученые давно заметили, что растения, с которыми разговаривают их хозяева, растут быстрее и выглядят более красиво, поскольку так они не обделены заботой, вниманием и ласковым словом. А человеку подобное обращение будет еще более приятно. Не думай, будто представители сильного пола не нуждаются во внимании и заботе. Если к попавшим в больницу мужчинам приходят их жены, общаются с ними, говорят приятные вещи, то они идут на поправку гораздо быстрее. 

Нежность, словно допинг, придает сил, окрыляет и стимулирует мужчину на всевозможные подвиги. А вот отсутствие приятных слов, прозвищ, комплиментов грозит в дальнейшем отчужденностью, холодностью и увеличением пропасти между супругами. Даже телефонные разговоры, если они пропитаны нежностью, становятся для пары чем-то особенным. Представь, как обрадуется мужчина, если в его доме зазвонит телефон, и он будет знать, что сейчас услышит ласковые слова от своей любимой. Начать говорить нежности не так просто, как кажется на первый взгляд. В начале отношений ласковые прозвища выглядят не слишком искренними, но если вы встречаетесь давно или живете вместе, то самое время внедрять в отношения немного пикантности. Конечно, прозвище лучше выбирать обдуманно.

Не всем представителям сильной половины человечества нравятся такие обращения как «котик»«зайчик» и прочие. Взрослый человек может относиться к таким словам скептически и даже раздражаться от них. Бывает, что девушка зовет своего мужчину «заяц» на протяжении нескольких лет, а он это название тихо ненавидит. Поэтому начать лучше с эпитетов, перед которыми можно поставить слово «мой» — так мужчина будет осознавать, что принадлежит вам, и ему это будет приятно. 

Варианты ласковых прозвищ

Чтобы назвать своего любимого человека нежным прозвищем, не нужна какая-то особенная фантазия. Варианты «мой любимый»«мой дорогой»«мой родной»«мой хороший» универсальны, и каждый мужчина будет рад услышать подобные слова от своей женщины. Эти же прозвища могут использовать и те, кто хочет знать, как ласково называть мужчину в начале отношений.

«Солнышко»«золотце»«малыш» в большинстве случаев также воспринимаются положительно. 

Однако если вам хочется назвать своего партнера более необычно, можно воспользоваться производными, например:

  • любимый — «любимка»; 
  • родной — «роднуля»; 
  • ласковый — «ласкуня».

Кроме того, всегда можно поэкспериментировать с именем партнера, поскольку это дает простор для фантазии. Многие имена начинают звучать очень мило и оригинально, если их слегка видоизменить.

  • Алексей — Лешик, Леся, Лесик;
  • Михаил — Мишуня, Мишель, Мишечка;
  • Вадим — Вадя, Ваденька, Вадимусик;
  • Дмитрий — Димуля, Димулька, Димасик;
  • Игорь — Игоречек, Игоряшка;
  • Павел — Пашик, Пашуня, Пашенька;
  • Сергей — Сержик, Сережик, Сереня;
  • Вячеслав — Славик, Славуля, Славушка, Славулька;
  • Александр — Сашенька, Санечка, Сашулька, Санча;
  • Станислав – Тасик, Стасюня, Туся;
  • Андрей — Дрюня, Эндрю, Андрюшик;
  • Семен — Семушка, Семусик, Сема, Сэм;
  • Никита –Никитос, Никитушка, Никитос, Никки;
  • Денис — Диня, Дэн, Дэнчик;
  • Артем — Тема, Темочка, Темчик, Темуся;
  • Георгий — Егорчик, Егорушка, Джорж;
  • Данила — Даня, Данюсик Данюся, Даник;
  • Илья — Илюшка, Илюшечка, Илюся

При желании уменьшительно-ласкательные варианты можно придумать к каждому имени — надо просто постараться, и ответа на вопрос, как можно ласково назвать мужчину, не придется долго ждать.

Несколько важных правил

Ласковое обращение к мужчине имеет свои особенности, и самая главная из них — искренность. Нежные слова должны говориться от души, а не потому, что так принято для любовных отношений. 

Кроме того, называя любимого ласковым словом в первый раз, обязательно понаблюдайте за его реакцией. Как правило, чаще она бывает положительной — мужчинам нравится, когда их любят, в том числе и на словах.

Почувствовав положительную динамику, закрепите успех – продолжайте двигаться по пути нежности дальше. Но не забывайте, что нежности не всегда уместны в обществе. Все-таки дом – это одно, а социум – совершенно другое. Чужие ласковости кому-то могут показаться глупыми, а вас или вашего партнера могут даже поднять на смех. Во избежание лишних сложностей, лучше вести себя более осмотрительно. Отказываться от начатого, безусловно, не стоит, но лучше использовать более уместные выражения: «милый»«дорогой»«единственный»«любимый». Все остальное оставьте для вас двоих: для дома и для того момента, когда у вас будет секс. Спальня — это то самое место, где можно проявить фантазию.

В постели стоит себя ограничивать: здесь мужчину лучше не называть «пупсик» или «малыш». Уместнее прозвища, подчеркивающие мужскую силу. Например, можно сказать «лев»«дракон»«медведь». Присмотреться к этим же прозвищам стоит и тем, кто не знает, как назвать мужчину в порыве страсти. Не возбраняются такие прозвища как «король»«бог»«герой». А еще можно подчеркнуть его достоинства, назвав «казанова»«чупик»«секс-машина» или просто почаще говорить ему «мой сладкий»

Не бойтесь поговорить со своим партнером о том, какое прозвище ему хотелось бы слышать в спальне почаще. Как правило, мужчины редко первыми начинают беседовать на эту тему, однако это не значит, что им не хотелось бы слышать приятные слова и комплименты в интимной обстановке. Покажите партнеру, что вы готовы называть его в спальне именно так, как он того хочет. Отношениям это пойдет лишь на пользу.

Многие мужчины очень любят, когда их мужественность подчеркивается именно в постели. Если вы задаетесь вопросом о том, как назвать мужчину ласково и мужественно одновременно, то можете остановить свой выбор на таких прозвищах как «мой любимый защитник»«мой ласковый ураган»«моя нежность и сила»

Домашние прозвища могут быть производными не только от имени или названий животных, они могут быть связаны с индивидуальными особенностями.

Прозвища, подчеркивающие характер: ворчун; бубуня; капризуля; мачо; герой-любовник; хохотун. 

Клички по внешним признакам: лохматик; пельмешек; мистер Проппер; вареник; пончик; кудря.

Прозвища из фильмов и мультиков: Шрэк; Пух; Лосяш; Лунтик; Тигра.

Ласковые названия по профессии: Пилюлькин; Шумахер; Холмс; усатый нянь. 

Главное, чтобы мужчина не был против, и вам обоим это нравилось. Ласковые прозвища еще больше сближают партнеров, и у них появляется что-то, о чем знают только они двое.

НАВЕРХ