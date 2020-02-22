Пять продуктов, которые нельзя разогревать

Рис

Этот полезный и богатый витаминами злак лучше употреблять сразу. Повторное разогревание лишает рис всех его полезных свойств. Кроме того, именно наличие минералов и многих полезных веществ делает рис прекрасной средой для развития в нем бактерий. Поэтому оставлять его на несколько дней в холодильнике точно не стоит.

Курица

Сторонники правильного питания прекрасно знают, что в птице очень много белка. Но именно он делает курицу весьма опасной при повторном разогреве. При вторичной теплообработке структура белка меняется, продукт начинает плохо усваиваться, что, в свою очередь, повышает риск развития гастрита.

Картошка

При повторном разогревании крахмал, которым богат картофель, теряет все свои положительные свойства, которые превращаются в негативные, а пищевая ценность продукта снижается в несколько раз.

Яйца

Вторичное тепловое воздействие меняет структуру белков, жиров и углеводов, содержащихся в яйцах. Они теряют все свои полезные свойства. Кроме того, при повторном разогреве в яйцах образуются токсины, которые могут быть потенциально опасны для человеческого организма.

Грибы