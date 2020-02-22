Пять продуктов, которые нельзя разогревать

Готовить еду на пару дней сразу удобно, но на следующий день еду приходится разогревать. Между тем некоторые блюда разогревать повторно категорически рекомендуется. Какие продукты не стоит подвергать вторичной тепловой обработке, рассказывает «Рамблер».
Рис
Этот полезный и богатый витаминами злак лучше употреблять сразу. Повторное разогревание лишает рис всех его полезных свойств. Кроме того, именно наличие минералов и многих полезных веществ делает рис прекрасной средой для развития в нем бактерий. Поэтому оставлять его на несколько дней в холодильнике точно не стоит.
Курица
Сторонники правильного питания прекрасно знают, что в птице очень много белка. Но именно он делает курицу весьма опасной при повторном разогреве. При вторичной теплообработке структура белка меняется, продукт начинает плохо усваиваться, что, в свою очередь, повышает риск развития гастрита.
Картошка
При повторном разогревании крахмал, которым богат картофель, теряет все свои положительные свойства, которые превращаются в негативные, а пищевая ценность продукта снижается в несколько раз.
Яйца
Вторичное тепловое воздействие меняет структуру белков, жиров и углеводов, содержащихся в яйцах. Они теряют все свои полезные свойства. Кроме того, при повторном разогреве в яйцах образуются токсины, которые могут быть потенциально опасны для человеческого организма.
Грибы
В грибах довольно много протеина и белка. Но все их полезные свойства сокращаются в разы во время тепловой обработки. А уж повторный разогрев делает продукт совершенно бесполезным для здоровья.