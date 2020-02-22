Вещи, о которых нельзя говорить даже лучшей подруге

Постельные тайны

Неважно, в каком статусе находится ваш мужчина, если вас связывают стабильные отношения. То, что происходит между вами в спальне, касается только вас. Интимные фантазии, как и проблемы — дело только двоих. В некоторых случаях — врача. Но уж никак не вашей подруги. Конечно, если вы не хотите, чтобы однажды ваши глубоко личные секреты стали предметом обсуждения в компании друзей. Неудачная острота, да еще и в присутствии вашего мужчины, может поставить крест и на любви, и на дружбе.

Измены

Не имеет значения, изменили вам или вы сами, в любом случае не стоит рассказывать об этом подруге. По крайней мере, до тех пор пока вы не примете окончательного решения, уходить или оставаться с мужчиной. В первом варианте можно поделиться, если вам необходимо облегчить душу. А вот если вы решили сохранить отношения, то тема измены должна быть табуированной. Не стоит ворошить то, что должно остаться в прошлом. Иначе секрет может оказаться достоянием всех знакомых. Ведь подругам свойственны обычные человеческие слабости.

Финансовые вопросы

Деньги могут поссорить самых близких друзей. Но речь идет не только о долгах. Если вы и ваша подруга работаете в одной сфере, то не стоит уточнять размер вашей зарплаты. Ведь если она окажется больше, чем заработок подруги, это невольно может спровоцировать чувство зависти у подруги и ревнивого сравнения между вами. Кстати, это работает и в том случае, если вы работаете в разных областях. И уж тем более не стоит жаловаться на финансовую несостоятельность мужа, если вы планируете и дальше с ним жить.

Чужие тайны

Как бы вы не доверяли свой подруге, бестактно и некрасиво рассказывать ей секреты ваших родственников, партнера или других друзей, особенно если вас просили ничего не говорить.

Во-первых, вы теряете репутацию надежного человека, во-вторых, вы не знаете, где и когда всплывет эта информация. Ведь ваша подруга может оказаться заинтересованной стороной или, наоборот, испытать сильную боль, узнав что-то оскорбительное о себе. Таким образом, вы просто испортите отношения и с подругой, и с теми, кто доверил вам свою тайну.

Собственное мнение