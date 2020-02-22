Роман с заключенным спас женщину от самоубийства

30-летняя Лора Белмер (Laura Belmer) за пять лет потеряла мать, отца и сестру и чувствовала себя одинокой. Женщина страдала от депрессии и даже подумывала о самоубийстве.

В декабре 2018 года подруга посоветовала ей начать переписку с 29-летним заключенным по имени Стивен, который отбывал наказание в северной части штата Нью-Йорк. За какое преступление он осужден, Белмер предпочитает не говорить.

Она написала Стивену письмо. Пара узнала больше друг о друге благодаря вопросам, которые Белмер нашла в книгах по самосовершенствованию и прислала своему собеседнику вместе с собственными ответами. Они продолжили переписку, и у них завязался роман. «Эти письма — единственное, благодаря чему я чувствовала себя живой», — сказала Белмер.

За время переписки у нее накопилось две папки писем, некоторые из которых — по пять-шесть листов. По выходным Белмер посещает Стивена в тюрьме. Она тратит на дорогу шесть часов, чтобы к шести часам утра оказаться первой в очереди. «Я провожу с ним шесть часов, а затем еду домой. Мы можем держаться за руки, но иногда сотрудники тюрьмы разрешают нам целоваться. Нам приходится сидеть друг напротив друга, но если я приезжаю с его матерью, я сажусь рядом с ним. В дни, когда я не могу приехать, мы говорим по телефону по 30 минут каждый день», — рассказала Белмер.