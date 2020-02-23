Вещи, которых не должно быть в гардеробе, если вам за 40

Обтягивающая одежда

Естественно, дамы с пропорциями тела модели будут скептически хмуриться. Но давайте посмотрим правде в глаза: немногие люди имеют идеальную фигуру после своего 40-летия, и ношение такой одежды только подчеркнет эти недостатки. Желательно выбирать наряды более свободного покроя.

Кислотные цвета

Даже для молодых девушек эти цвета — довольно сомнительный выбор. Кислотная одежда для женщин старше 40 лет только продемонстрирует дурной вкус и отчаянное желание выглядеть моложе. Было бы разумнее выбрать спокойные или, наоборот, яркие цвета, но только те, которые не заставляют вас закрывать глаза или отводить взгляд.

Маленькие цветочные принты

Платья и юбки с небольшим цветочным принтом больше подойдут для маленьких девочек с розовыми щеками и светящимися глазами. Во-первых, этот принт может визуально добавить объемы. Во-вторых, что-то стильное будет выглядеть более подходящим для взрослой леди. В 40 лет нельзя одеваться так, как будто тебе 15 лет.

Синтетические ткани

Несомненно, синтетика более практична в обращении. Однако настало время более серьезно относиться к своему здоровью после того, как вам исполнится 40 лет. Выбирайте одежду из натуральных тканей, таких как хлопок или лен.

Громоздкие украшения

Плохая новость для всех любителей массивных аксессуаров, особенно больших, толстых, круглых сережек. Такие украшения заставляют весь ваш образ выглядеть дешевле. В жизни было время, чтобы понять, что простота и минимализм идут рука об руку с элегантностью и хорошим вкусом.

Бархат

Хотя бархат является одной из элегантных и дорогих тканей, важно проявлять некоторую сдержанность при покупке и ношении такой одежды, потому что она может легко добавить несколько лет. Если вы не хотите полностью удалять бархат из своего гардероба, обязательно смешайте его с другими тканями.