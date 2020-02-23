Как перестать волноваться, выключен ли утюг

Почему мы забываем элементарные вещи? Проблема в рутинности действий. Мы выключаем плиту, утюг, закрываем дверь каждый день и одним и тем же движением. Чтобы избавиться от неприятного чувства тревоги, нужно заставить мозг запомнить новую информацию.

Один из методов — ассоциации. При помощи знакомых образов мозг выстраивает цепочку и автоматически вспоминает различные ситуации. Главный принцип — они должны быть забавными. Например, выключая утюг, можно представить, как ты бежишь по раскаленному песку или как кот гладит твои вещи.

Еще один психологический прием — сделать осознанное запоминающееся действие. Например, щелкнуть пальцами, стукнуть по доске или хлопнуть себя по коленке.

Психологи советуют уделять процессу три секунды полного внимания. То есть в момент совершения действия, нужно отбросить все посторонние мысли. Еще можно проговорить действие вслух: «Выключаю утюг».