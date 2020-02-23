Показ Armani пройдет без зрителей из-за коронавируса

Сообщается, что модельер принял решение провести воскресное шоу без участия гостей из-за опасения распространения коронавируса. В пресс-службе модного дома уточнили, что модельер захотел обезопасить гостей и не подвергать их риску заражения, который может возникнуть в многолюдном месте.

Представители Armani также заявили, что прямая трансляция шоу, которое пройдет в пустом зале, будет доступна на сайте модного дома, а также в социальных сетях бренда.

Ранее в Италии отметили два случая смерти от коронавируса. По последним данным, число заразившихся в стране превысило 100 человек. Случаи заражения зафиксировали уже в пяти регионах страны.