Любовный гороскоп на неделю с 24 февраля по 1 марта

Скорее, это призыв к самоотдаче, ответственности и твердым решениям. И те, кто попадет в этим рамки, имеют шансы лично убедится в том, что все возможно.

Овен

Звезды активизируют интуицию, и это нужно использовать. От воли и целей Овнов сейчас мало что зависит — представители знака попадут под сильное влияние внешних событий и ограничений, поэтому импровизация и умение быстро реагировать на ситуацию пригодятся больше, чем упорное следование плану. Текущая неделя — необычное время. Венера сделает мечтателями даже самых упертых Овнов. Астрологи советуют поддаться течению и дать волю фантазии. Многое может сбыться вплоть до мелочей.

Телец

В заключительную неделю февраля Тельцы будут в такой отличной форме, что никак нельзя будет упустить возможность развернуть личную жизнь к лучшему. Если есть серьезные неразрешенные вопросы, можно приступать к их исправлению. Марс, подкрепленный светилами, сделает Тельцов несокрушимыми. Тем более, что в любовной сфере — настоящий фейерверк: удастся произвести впечатление на любого человека, так что астрологи рекомендуют флиртовать, знакомиться и наслаждаться вниманием противоположного пола на полную мощность.

Близнецы

Пока всех волнует приближающаяся весна и незаконченные дела, Близнецов затянет личная жизнь. Звезды обещают самые лакомые перспективы: получится найти своего человека или шанс укрепить отношения, привлечь любовь и стать счастливее. Вот только делать это здесь и сейчас не стоит: Меркурий ушел в ретроградное движение и замедляет все процессы. Продлится это до 5 марта. Но мечтать, строить планы и фантазировать можно и нужно. А чтобы весна стартовала удачно, внимательно прочитайте о том, как ее нужно встретить.

Рак

Планеты обещают потрясающий отдых вдали от родного города. Все будет, как в мечтах: уютный отель, романтические ужины под шум волн, чувственные разговоры о главном... Если есть хоть одна мимолетная возможность отправиться в отпуск — ей нужно воспользоваться. Ну а Ракам, которые останутся дома, в первый весенний уик-энд стоит пообщаться со своим партнером. Особенно если в отношениях есть трещина. Возможно, получится найти общее решение, а может, и разгадать какую-то давнюю тайну, мешающую счастью в настоящем.

Лев

Весна Львов начнется красиво и ярко. Последняя неделя зимы пройдет весело и зажигательно. Представители этого знака смогут сполна насладиться комплиментами, получат немало приятных впечатлений и милых подарков. Но астрологи предупреждают об опасности влюбиться в начальника, коллегу, преподавателя или близкого друга. Из этого не получится ничего хорошего. Есть риск подорвать доверие любимого человека или попасть в изматывающие отношения, про которые говорят: «Думал, счастье, а оказалось — опять опыт».

Дева