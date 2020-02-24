Что приготовить на Масленицу, кроме блинов: блюда на каждый день

Масленица – это один из самых долгожданных и продолжительных народных праздников, который длится целую неделю. В 2020 году он пройдет с 24 февраля по 1 марта. Главный символ Масленицы – это, конечно же, блины. Круглые и румяные, они символизируют солнце.

Каждый день Сырной недели считается праздничным. В старину люди ходили друг к другу в гости и устраивали массовые гуляния, катались на санках, конях, пели и радовались окончанию зимы и началу теплой и ласковой весны. А старшие парни и девушки активно заигрывали друг с другом, чтобы после Пасхи сыграть свадьбу.

Понедельник – встреча

К этому дню достраивались горки, качели, балаганы. А еще делали чучело из соломы, которое стояло в центре села или города до самого окончания масленичной недели.

Что приготовить, кроме блинов: вареники. Их делают с творогом, сметаной и маслом.

Вторник – заигрыши

Парни и девушки без пары по традиции устраивали смотрины, чтобы заключить брак после Пасхи. Молодежь каталась с гор и развлекалась.

Что приготовить, кроме блинов: сырники или творожную запеканку.

Среда – лакомки

В этот день зять приходил «к теще на блины». Впрочем, и для девичьих забав было место: девушки наряжались в праздничные платья и катались по селу, распевали песни.

Что приготовить, кроме блинов: ватрушки с творогом и изюмом. Ваши домашние будут в восторге от такой выпечки.

Четверг – разгуляй

Все жители предавались народным потехам: ледяным горам, балаганам, качелям, катаниям на лошадях, карнавалам, кулачным боям, шумным пирушкам.

Что приготовить, кроме блинов: рыбу – маринованную или заливную. Самый простой вариант – сельдь с разнообразными специями и луком.

Пятница – тещины вечерки

Теперь уже зятья приглашали в гости своих тещ и угощали их блинами.

Что приготовить, кроме блинов: курник – большой слоеный пирог с разнообразной начинкой.

Суббота – золовкины посиделки

Молодые невестки приглашали в гости к себе золовок на блины.

Что приготовить, кроме блинов: еще одно традиционное блюдо Масленицы – картофельные драники. Их можно запечь в духовке с грибами и сметаной.

Прощеное воскресенье

Это самый важный день Масленицы. В храмах на вечернем богослужении совершается чин прощения (настоятель просит прощения у других клириков и прихожан). Затем и все верующие, кланяясь друг другу, просят прощения и в ответ на просьбу произносят «Бог простит».