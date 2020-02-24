Что приготовить на Масленицу, кроме блинов: блюда на каждый день

Масленица – это один из самых долгожданных и продолжительных народных праздников, который длится целую неделю. В 2020 году он пройдет с 24 февраля по 1 марта. Главный символ Масленицы – это, конечно же, блины. Круглые и румяные, они символизируют солнце.
Каждый день Сырной недели считается праздничным. В старину люди ходили друг к другу в гости и устраивали массовые гуляния, катались на санках, конях, пели и радовались окончанию зимы и началу теплой и ласковой весны. А старшие парни и девушки активно заигрывали друг с другом, чтобы после Пасхи сыграть свадьбу.
Понедельник – встреча
К этому дню достраивались горки, качели, балаганы. А еще делали чучело из соломы, которое стояло в центре села или города до самого окончания масленичной недели.
Что приготовить, кроме блинов: вареники. Их делают с творогом, сметаной и маслом.
Вторник – заигрыши
Парни и девушки без пары по традиции устраивали смотрины, чтобы заключить брак после Пасхи. Молодежь каталась с гор и развлекалась.
Что приготовить, кроме блинов: сырники или творожную запеканку.
Среда – лакомки
В этот день зять приходил «к теще на блины». Впрочем, и для девичьих забав было место: девушки наряжались в праздничные платья и катались по селу, распевали песни.
Что приготовить, кроме блинов: ватрушки с творогом и изюмом. Ваши домашние будут в восторге от такой выпечки.
Четверг – разгуляй
Все жители предавались народным потехам: ледяным горам, балаганам, качелям, катаниям на лошадях, карнавалам, кулачным боям, шумным пирушкам.
Что приготовить, кроме блинов: рыбу – маринованную или заливную. Самый простой вариант – сельдь с разнообразными специями и луком.
Пятница – тещины вечерки
Теперь уже зятья приглашали в гости своих тещ и угощали их блинами.
Что приготовить, кроме блинов: курник – большой слоеный пирог с разнообразной начинкой.
Суббота – золовкины посиделки
Молодые невестки приглашали в гости к себе золовок на блины.
Что приготовить, кроме блинов: еще одно традиционное блюдо Масленицы – картофельные драники. Их можно запечь в духовке с грибами и сметаной.
Прощеное воскресенье
Это самый важный день Масленицы. В храмах на вечернем богослужении совершается чин прощения (настоятель просит прощения у других клириков и прихожан). Затем и все верующие, кланяясь друг другу, просят прощения и в ответ на просьбу произносят «Бог простит».
Что приготовить, кроме блинов: последним блюдом в Прощеное воскресенье традиционно подавалась обычная яичница. Ее можно украсить помидорами, добавить туда зелень, сыр, грибы или рыбу (а мясо уже нельзя!). Это блюдо готовили, чтобы использовать куриные яйца перед Великим постом.