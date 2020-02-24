ТОП-5 звезд, которые изменились до неузнаваемости после пластики

5-tv.ru публикует подборку фотографий знаменитостей, которые неоднократно бывали в кабинете у пластического хирурга.
В современном обществе многие представительницы шоу-бизнеса обращаются за помощью пластических хирургов. Для некоторых подобные процедуры становятся регулярными, и в результате их внешность меняется до неузнаваемости. Подтяжка лица, увеличение губ, коррекция носа — на что только не идут звезды ради красоты. Впрочем, иногда результат оказывается вовсе не таким, как ожидали. MedikForum.ru. привел подборку знаменитостей, которые после операций почти перестали быть на себя похожи,
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