ТОП-5 звезд, которые изменились до неузнаваемости после пластики

В современном обществе многие представительницы шоу-бизнеса обращаются за помощью пластических хирургов. Для некоторых подобные процедуры становятся регулярными, и в результате их внешность меняется до неузнаваемости. Подтяжка лица, увеличение губ, коррекция носа — на что только не идут звезды ради красоты. Впрочем, иногда результат оказывается вовсе не таким, как ожидали. MedikForum.ru. привел подборку знаменитостей, которые после операций почти перестали быть на себя похожи,