НИКАКОЙ ПЛАСТИКИ! ⟩ Шесть простых лайфхаков, которые помогут визуально вытянуть лицо

Выразительные скулы, впалые щеки и аккуратный подбородок — эти стандарты красоты уверено занимают первые позиции уже несколько лет. Но что делать, если пока природа раздавала идеальный овал лица, вы стояли в очереди за стройными ногами? Как вариант — бежать к хирургу, и умолять его удалить пару зубов или комки Биша. Тем, кто не готов к таким радикальным мерам, Grazia подскажет, как обхитрить всех. Для этого надо знать всего несколько бьюти-хитростей, которые сделают лицо визуально худее без хирургического вмешательства.

Стрижки

Чтобы отвлечь внимание от пухлые щек, попросите парикмахера сделать градуированную стрижку. Проще говоря, знакомую всем «лесенку», которая начинается от подбородка. Она визуально сузит и вытянет лицо. Прямая, короткая челка тоже не ваша история. Отдайте предпочтение косой или заостренной, как носила Наталья Орейро в сериале «Дикий ангел».

Окрашивание

Визуально вытянуть круглое лицо помогут темные оттенки волос. Краситься в один цвет вовсе не обязательно: можно добавить блики или цветные пряди. Все варианты шатуш, балаяж здесь будут уместны.

Укладки

Вычеркните из списка причесок высокие гладкие хвосты на затылке, тугие пучки и прямые пряди у лица. Хотя в некоторых случаях последние могут сыграть вам на руку: они прикрывают щеки. Но, увы, это только до первого дуновения ветра. Идеальной укладкой считаются небрежные локоны, которые закрывают часть лица.

Лицо

Каждый уважающий себя косметический бренд имеет в своем арсенале целую коллекцию или хотя бы парочку средств для контуринга. Благодаря этой армии помощников, на лицо можно «похудеть» всего за пару минут. Например, пудра нежно-персикового или золотистого оттенка замаскирует щеки: пройдитесь ею вдоль линии роста волос. А чтобы выделить скулы, нарисуйте линию от висков по направлению к губам. Или втяните щеки, а на получившиеся впадины нанесите пудру в виде запятой: двигайтесь от центра впадины к линии роста волос. Все линии тщательно растушуйте границы, чтобы макияж выглядел естественно.

Чтобы вытянуть круглое лицо, нанесите хайлайтер на центр лба, спинку носа, в ложбинку между носом и губой («лук Амура») и центр подбородка. Чтобы «поднять» скулы, распределите хайлайтер под бровью и на висках.

Брови

Хотя густые широкие брови визуально сужают лицо, не забывайте, что они требуют особого ухода. То есть, необходимо периодически корректировать форму, закрашивать промежутки между волосками (карандашом, тенями), приглаживать гелем. Если самостоятельно заниматься этим некогда или просто не хочется, отдайтесь в руки профессиональных броу-мастеров.

Макияж глаз