Мать покормила младенца, увидела его лицо и поняла, что за глупость совершила

Сын 20-летней Кезии Юзефиак по имени Рафаэль проснулся голодным, когда его мать обедала вместе со своим 21-летним мужем. Мать, недолго думая, решила покормить ребенка грудью, забыв, что еще совсем недавно нанесла на тело автозагар. Когда малыш наелся, на него нельзя было смотреть без смеха.

Когда женщина запостила фотографии сына в Twitter, публикация за несколько дней набрала больше 100 тысяч лайков и почти 10 тысяч репостов. Однако в комментариях пользователи не были впечатлены материнскими способностями юной Кезии, пишет Лайф со ссылкой на The Sun.

Этого малыша покормила мать, предварительно намазавшись автозагаром. ФОТО: twitter