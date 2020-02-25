Мать покормила младенца, увидела его лицо и поняла, что за глупость совершила

Стоило жительнице Англии опубликовать кадры с бородатым малышом, публикация сразу же стала вирусной. Вот только в комментариях пользователи обвиняют мать в безалаберности и утверждают, что ребенка у нее нужно забрать.
Сын 20-летней Кезии Юзефиак по имени Рафаэль проснулся голодным, когда его мать обедала вместе со своим 21-летним мужем. Мать, недолго думая, решила покормить ребенка грудью, забыв, что еще совсем недавно нанесла на тело автозагар. Когда малыш наелся, на него нельзя было смотреть без смеха.
Когда женщина запостила фотографии сына в Twitter, публикация за несколько дней набрала больше 100 тысяч лайков и почти 10 тысяч репостов. Однако в комментариях пользователи не были впечатлены материнскими способностями юной Кезии, пишет Лайф со ссылкой на The Sun.
Несмотря на негатив в комментариях, Кезия ответила на все вопросы недовольных. На фотографии, сделанной позже, у мальчика уже абсолютно чистое лицо. Чтобы отмыть загар, маме не потребовалось прибегать даже к моющим средствам — было достаточно пары влажных салфеток для детей.