Трудности перевода: 15 фраз, которые означают, что вас бросили

Мне надо разобраться в себе./Мне нужно побыть одному.

Я еще не отошел от прошлых отношений.

Дело не в тебе, дело во мне.

Друзья едут в Таиланд и зовут с ними, у тебя же все равно отпуск в другое время.

У меня умерла бабушка и оставила мне свою квартиру в Канаде.

Нам надо взять паузу.

Я не умею любить.

Ты слишком хороша для меня./ Я тебя не достоин.

У меня есть классный друг, он давно на тебя запал.

Я сам тебе позвоню.

Если это судьба, мы найдем друг друга (еще встретимся, и т.п.).

Ты очень похожа на мою маму.

У меня нет времени на отношения, мне надо строить карьеру.

Кажется, я гей. /Мой астролог сказал, что ты мне не подходишь.