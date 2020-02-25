Трудности перевода: 15 фраз, которые означают, что вас бросили

Сказать даже нелюбимому человеку, что ты больше не хочешь быть с ним рядом, порой очень сложно. Но можно трусливо заменить горькую правду на фразу, по которой ты все равно понимаешь: это конец. Редакция ELLE.RU вспомнила подобные истории из личного опыта и предлагает проверить — а у вас так было?
Мне надо разобраться в себе./Мне нужно побыть одному.
Я еще не отошел от прошлых отношений.
Дело не в тебе, дело во мне.
Друзья едут в Таиланд и зовут с ними, у тебя же все равно отпуск в другое время.
У меня умерла бабушка и оставила мне свою квартиру в Канаде.
Нам надо взять паузу.
Я не умею любить.
Ты слишком хороша для меня./ Я тебя не достоин.
У меня есть классный друг, он давно на тебя запал.
Я сам тебе позвоню.
Если это судьба, мы найдем друг друга (еще встретимся, и т.п.).
Ты очень похожа на мою маму.
У меня нет времени на отношения, мне надо строить карьеру.
Кажется, я гей. /Мой астролог сказал, что ты мне не подходишь.
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