Пять реальных причин, почему затухает переписка с мужчиной

Взаимоотношения между мужчиной женщиной имеют свои правила и закономерности. К сожалению, иногда отношения затухают по совершенно необъяснимым причинам. И некоторые женщины на долгое время погружаются в эмоционально зависимые переживания, сохраняя надежду, «а вдруг он когда-нибудь появится», или «вдруг с ним что-то случилось?», или «что я сделала не так, раз он так резко замолчал?».

Это случается почти со всеми женщинами, рано или поздно. Красавицы, умницы и просто волшебные во всех отношениях девушки сталкиваются с такими необъяснимыми историями во взаимоотношениях.

Пришла пора открыть глаза на реальные психологические причины, по которым мужчина перестал с вами переписываться.

1. Мужчина потерял к вам интерес

Да, так бывает. Значит, кто-то другой показался более интересным объектом или он просто не готов к отношениям с вами. Ему стало просто скучно. И он затих, не желая ничего объяснять.

2. Ему надоело постоянно играть в одни ворота

Он сто раз написал «Доброе утро!» и «Спокойной ночи!», а ты продолжаешь сидеть в засаде, ожидая его инициативы. Ему надоело. Это похоже на то, что ему эти отношения нужны больше, чем тебе, и мужчина просто замолкает. Одним днем. Безвозвратно.

3. Он женат или состоит в стабильных отношениях

И пока у него была возможность, он рассуждал с вами о том, как «мы назовем наших детей», а потом вернулись его жена с детьми из отпуска, и сладкая переписка заканчивается. Без дополнительных объяснений.

4. Он обиделся, разозлился, встал в позу и воспитывает вас

Обо всем этом одновременно «кричит» его молчание. Этот тип затухания переписки возможен в том случае, если вы общаетесь долго и находитесь в реальных отношениях, а не только в SMS-переписках.

5. Когда вы находитесь в близких отношениях

Вы пара, у мужчины пропадает эта активность в переписке. Он не нуждается в романтических SMS-посылах, если вы вечером увидитесь дома. Женщины часто обижаются и расстраиваются, что его внимание изменилось. На самом деле это естественно. Мужчина не может находиться все время в состоянии конфетно-букетного периода.

Простые правила, что делать, если он притих, а ты не находишь себе места, умирая от любви и волнения.

1. Определи, какой у вас формат отношений (SMS-роман? Встречи или серьезные отношения).

2. В зависимости от того, какой формат у вас:

- SMS-роман — вы можете задать вопрос через три-четыре дня тишины. Как дела? И если его руки не отнялись и он был «просто занят», можете дальше не отвечать: интерес к вам потерян. И ваша дистанция — отдаление может дать ему заметить ваше отсутствие.

- Разовые встречи — тут вы вольны делать что хотите. Самый простой путь - задать вопрос: что случилось? И спрашивать это не с позиции уговоров, а с позиции женщины, которая не тратит время на тех мужчин, которые позволяют себе обращаться с вами плохо. Если мужчина действительно перегнул палку, он воспримет это как честный разговор и почувствует свою разумную значимость в ваших глазах.

- Серьезные отношения — тут можно и нужно повозиться. Задать прямые вопросы. Получить ответы, сделать совместные выводы, найти компромисс, а потом оставить его спокойно подумать. Не опережая его своими единоличными выводами-провокациями.

3. Важно учитывать, что все вопросы уточнения, волнующие SMS и прямые вопросы можно задавать один раз. Все повторные акции будут восприняты мужчиной как ваше заискивание и чрезмерное внимание к мужчине.