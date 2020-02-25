ВИДЕО ⟩ Секреты макияжа: как скрыть нависшее веко

Грузное веко — одна из главных проблем во время макияжа. Как ловко спрятать этот маленький изъян?
Российский визажист Мадлена Сухарева рассказала Пятому каналу, как спрятать нависшее веко с помощью макияжа. Она советует сделать классические смоки айс.
Какая косметика нужна для того, чтобы скрыть нависшее веко?
В этом случае вам не потребуется ничего необычного, просто вспомните, с помощью какой косметики делаются смоки айс. В ход пойдет подложка под макияж — праймер, кремовые тени или обычный корректор. Также воспользуйтесь палеткой с темными и нейтральными оттенками, черным карандашом и конечно, тушью для ресниц.
Как скрыть нависшее веко с помощью косметики?
Начните с подложки. Положите на чистые веки то средство, которое вам нравится больше всего. Затем подведите темным карандашом зону каяла — линия слизистой под веком и глазом.
«После нанесения четкой линии, растушуйте карандаш кисточкой» — объясняет визажист.
После того как подведенная линия растушевана, нанесите темные тени. Желательно выбрать черный цвет, темно-коричневый или синий. Аккуратно нанесите тени на верхнее и нижнее веко, растушуйте и создайте плавное соединение.
Нарисуйте полутень над веком натуральным коричневым оттенком теней и гармонично соедините с черным ниже. Самый важный момент задеть темным цветом нависшую складку и также плавно растушевать. Завершите макияж нанесением туши, и вы увидите, как ваши глаза раскроются, а нависшее веко станет практически незаметным.