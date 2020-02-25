Что делать, если блины прилипают к сковороде и рвутся

Сегодня — первый день Масленицы. Попытаемся обойтись без блинов комом.
Поговорка обидная, но правдивая — зачастую первый блин и вправду намертво вцепляется в сковороду и отказывается переворачиваться. Покидает ее в итоге в виде абсолютно неаппетитного комка сырого теста. Потом, как ни странно, дела идут лучше. Wday.ru разбирается, почему так происходит и как оставить комки в кулинарном прошлом.
Причина 1. Сковорода
По мнению нашего редактора рубрики «Дом», неподходящих сковородок для блинов не бывает. «Я жарила и на чугунных, и на советских „нержавейках“, и на специальных блинных, и на „мясных“ — с поверхностью в клеточку. Всегда все получалось», — уверяет она.
Но сковороду нужно к работе подготовить. Сперва тщательно помыть, особенно если она несколько дней, а то и недель стояла без дела. Потом не менее тщательно просушить. И завершающий аккорд — прокалить ее с крупной солью. Поверхность после нужно протереть салфеткой, чтобы блины не оказались пересолены.
Причина 2. Температура
Если вы поторопились и вылили первый блин до того, как сковорода как следует прогреется, он обязательно прилипнет. Поэтому-то следующие и получаются лучше: сковородка набрала нужную температуру.
Причина 3. Слишком жидкое тесто
Если муки маловато, то тесто будет разливаться очень тонким слоем. Перевернуть его будет сложно. Как приготовить идеальное тесто и избежать типичных ошибок в приготовлении блинов, читайте ЗДЕСЬ.
Причина 4. Тесто без яиц
Яйца нужны не только для вкуса. Яичный белок — это своеобразное связующее звено в тесте. Без яиц тесто получается слишком рыхлым, а потому и рвется.
Причина 5. Слишком кислое тесто
Если вы делаете блины на сыворотке или на кефире, нужно отмерить правильную дозу соды. Иначе кислоту «погасить» не получится и блинчики будут расползаться. Впрочем, эту проблему всегда можно решить, сделав тесто чуть гуще, и испечь оладьи.
Причина 6. Толстая лопатка
Деревянная лопатка — лучший выбор для готовки. Однако ловко поддеть и перевернуть ею тонкие блинчики бывает сложно из-за толщины лопатки.
Причина 7. Мало масла
В тесто обязательно нужно добавить немного растительного масла: наливайте его в последнюю очередь, чтобы оно всплыло на поверхности теста небольшой лужицей. Размешайте — и тогда блинчики не прилипнут. Если масло добавлять не хочется, придется перед каждым блинчиком смазывать сковороду.
Причина 8. Вы торопитесь
Блинчику нужно дать время, чтобы зарумяниться снизу, тогда он сам отстанет от поверхности. Если вы торопитесь, недостаточно готовое для переворачивания тесто неминуемо порвется. Верный признак, что пора переворачивать, — краешки блина зазолотились и начали отставать от сковороды.