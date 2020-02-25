Что делать, если блины прилипают к сковороде и рвутся

Поговорка обидная, но правдивая — зачастую первый блин и вправду намертво вцепляется в сковороду и отказывается переворачиваться. Покидает ее в итоге в виде абсолютно неаппетитного комка сырого теста. Потом, как ни странно, дела идут лучше. Wday.ru разбирается, почему так происходит и как оставить комки в кулинарном прошлом.

Причина 1. Сковорода

По мнению нашего редактора рубрики «Дом», неподходящих сковородок для блинов не бывает. «Я жарила и на чугунных, и на советских „нержавейках“, и на специальных блинных, и на „мясных“ — с поверхностью в клеточку. Всегда все получалось», — уверяет она.

Но сковороду нужно к работе подготовить. Сперва тщательно помыть, особенно если она несколько дней, а то и недель стояла без дела. Потом не менее тщательно просушить. И завершающий аккорд — прокалить ее с крупной солью. Поверхность после нужно протереть салфеткой, чтобы блины не оказались пересолены.

Причина 2. Температура

Если вы поторопились и вылили первый блин до того, как сковорода как следует прогреется, он обязательно прилипнет. Поэтому-то следующие и получаются лучше: сковородка набрала нужную температуру.

Причина 3. Слишком жидкое тесто

Если муки маловато, то тесто будет разливаться очень тонким слоем. Перевернуть его будет сложно. Как приготовить идеальное тесто и избежать типичных ошибок в приготовлении блинов, читайте ЗДЕСЬ.

Причина 4. Тесто без яиц

Яйца нужны не только для вкуса. Яичный белок — это своеобразное связующее звено в тесте. Без яиц тесто получается слишком рыхлым, а потому и рвется.

Причина 5. Слишком кислое тесто

Если вы делаете блины на сыворотке или на кефире, нужно отмерить правильную дозу соды. Иначе кислоту «погасить» не получится и блинчики будут расползаться. Впрочем, эту проблему всегда можно решить, сделав тесто чуть гуще, и испечь оладьи.

Причина 6. Толстая лопатка

Деревянная лопатка — лучший выбор для готовки. Однако ловко поддеть и перевернуть ею тонкие блинчики бывает сложно из-за толщины лопатки.

Причина 7. Мало масла

В тесто обязательно нужно добавить немного растительного масла: наливайте его в последнюю очередь, чтобы оно всплыло на поверхности теста небольшой лужицей. Размешайте — и тогда блинчики не прилипнут. Если масло добавлять не хочется, придется перед каждым блинчиком смазывать сковороду.

Причина 8. Вы торопитесь