ВЫ СОГЛАСНЫ? ⟩ Эстонский дизайнер назвала ТОП-10 лучших платьев президентского приема

Кайри ратует за то, чтобы сочетать классику с современными тенденциями в одежде. «Мне интересно экспериментировать с формами, цветами, материалами и узорами», - говорит дизайнер. Поэтому при выборе самых ярких платьев она сосредоточила внимание на этих аспектах, утверждая, что простота уже не так привлекательна.

Вот "горячая десятка" лучших платьев от Кайри Лентсиус, обладательницы которых выгодно обращали на себя внимание на приеме президента в этом году

1. Хелис Тынисе

Автор платья: Marimo

Великолепная ярко-желтая и чистая форма - очень вкусное сочетание. Форма сережек укладывается в образ, как и декор на рукавах.

Хелис Тынисе ФОТО: Konstantin Sednev

2. Юлле Лихтфельдт

Роскошная и красивая кружевная ткань выгодно подчеркивает фигуру. Скромная прическа идеально подходит к этому роскошному платье.

Юлле Лихтфельдт и Индрек Саар ФОТО: Konstantin Sednev

3. Kристийна Коорт

Современный минимализм с национальными деталями - это сочетание является настоящей данью традициям. Очень удачный выбор - использовать только два оттенка.

Кристийна Коорт ФОТО: Konstantin Sednev

4. Катре Аас

Автор платья: Рийна Пыльдрооз

Красивая форма и игра на контрасте. Красный клатч прекрасно дополняет образ.

Катре Аас ФОТО: Konstantin Sednev

5. Марье Юргенсон

Однотонный комплект, в котором серебристые части составляют единое целое.

Марье Юргенсон ФОТО: Konstantin Sednev

6. Хейди Пурга

Автор платья: Каролин Куусик

Юмор и кокетство идут рука об руку: намек на черный галстук остроумен и экспериментален. Воздушность платья добавляет образу легкости.

Хейди Пурга ФОТО: Konstantin Sednev

7. Реэт Калдоя

Автор платья: Альдо Ярвсоо

Объемный рукав и юбка плиссе - дань моде, немного разбавляют минимализм платья.

Вяйно Калдоя и Реэт Калдоя ФОТО: Konstantin Sednev

8. Kaйри Сестер

Автор платья: Iris Janvier

Такой свежий и удачный цвет! Губная помада и серьги очень гармонируют с нарядом, а прическа создает весеннее настроение.

Кайри Сестер ФОТО: Konstantin Sednev

9. Хеле Лиллеорг

Бархатистый набивной рисунок делает это платье особенно роскошным, а длинные широкие рукава позволяют ткани ослепительно сиять.

Хеле Лиллеорг ФОТО: Konstantin Sednev

10. Лилли Яхило

Автор платья: Лилли Яхило

Королевская форма в минималистическом исполнении. Рукава буфф из черного шелка смотрятся прекрасно.