Как испечь картофельный пирог с красным луком

Несладкий картофельный пирог с красным луком – прекрасный вариант для завтрака или перекуса. Чтобы сэкономить время, можно взять уже готовое слоеное тесто, пишет Сегодня.
Интересная деталь блюда – красный лук, который в процессе запекания приобретает сладковатый вкус и приятную хрустящую текстуру.
Картофельный пирог с луком
Время приготовления:
2 часа
Калорийность:
200 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 1 1/4 чашки муки
- 1/4 ч. л. соли
- 100 г холодного сливочного масла
- 1/4 чашки йогурта
- 2 ч. л. лимонного сока
- 1/4 ч. л. ледяной воды
- Яичный белок с небольшим количеством воды для смазки пирога
- 4-5 средних картофелин, помыть, но не чистить
- 1/2 красной луковицы, тонко порезанной на сегменты
- 1/2 чашки тертого пармезана
- 2 ст. л. сливочного масла
- Несколько веточек тимьяна
- Свежая петрушка
Способ приготовления:
- Для теста смешать в миске муку с солью. Добавить порезанное кубиками сливочное масло и руками перетереть масло с мукой, пока у вас не получится крошка размером с горошину.
- В другой миске смешать йогурт, лимонный сок и ледяную воду. Добавить в мучную смесь и опять руками соединить все вместе. Долго мешать не нужно.
- Закрыть пленкой и убрать в холодильник на час.
- Картофель нарезать кружками, положить в кастрюлю с холодной водой. Довести до кипения и варить на среднем огне около пяти минут. Воду слить.
- Подсушить картофель на разделочной доске или большой тарелке.
- Нагреть духовку до 180 °С.
- Достать тесто из холодильника. Выложить его на присыпанный мукой стол и раскатать в лепешку 25-28 см в диаметре. С помощью скалки аккуратно перенести тесто на противень, накрытый бумагой для выпечки.
- На середину теста выложить пармезан, оставив свободными по 5-6 см с краев теста. Выложить на сыр кружочки картофеля, промокнув лишнюю влагу с помощью бумажного полотенца.
- На картофель положить размягченное сливочное масло. Завернуть края теста на картофель, чтобы у вас получился открытый квадрат.
- Смазать края теста смесью белка с водой. Посыпать пирог крупной морской солью (важно не переусердствовать: пармезан – достаточно соленый), положить веточки тимьяна и выложить сверху лук.
- Запекать 30-40 минут или пока тесто не станет красивого золотистого цвета. Готовый пирог можно посыпать петрушкой или кинзой.
Полезный совет
Через 10-15 минут после начала запекания лук изрядно поджарится, поэтому можно добавить еще лука.