Неделя моды в Милане: тренды сезона осень-зима 2020

Неделя моды в Милане завершилась 24 февраля. Итальянские показы всегда отличаются роскошью и богатством нарядов. Для шоу еще в 70-х появились отдельные помещения, а выходы моделей транслируются на гигантских экранах, установленных по всему городу.

На этой Неделе моды в Милане Gucci, Prada, Fendi и другие дома представили коллекции грядущего сезона и показали, что будет в моде в ближайшее время. 5-tv.ru выбрал пять трендов, которые явно прослеживались в большинстве коллекций.

Офисный стиль и яркие аксессуары

Строгие костюмы и рубашки станут трендом осенне-зимнего сезона благодаря Versace. Дизайнеры обращают внимание на приталенные жакеты и сдержанные платья. Модные блогеры отметили обтягивающие платья в темных тонах — на подиуме их представили Ирина Шейк и Джиджи Хадид. Аксессуары неоновых цветов и причудливых форм, выпускаемые итальянским брендом Bottega Veneta, разбавляют монохромные образы коллекции и явно станут главным трендом 2020-го.

Объемный крой и акцент на талии

Пиджаки «с мужского плеча» продолжают покорять подиум не первый сезон. В этот раз для соблюдения пропорций дизайнеры советуют подпоясывать вещи ремнями и поясами. Несмотря на феминистический окрас этого тренда, дизайнеры стилизуют объемные пиджаки с летящими юбками свободного фасона для того, чтобы не перегрузить образ. Тот же прием использует модный дом Armani. Коллекцию бренда можно было оценить только через экраны: показ проводился без гостей в связи со вспышкой коронавируса в Италии.

Базовые цвета

Черный, бежевый, белый и другие цвета базового гардероба составляют основу коллекций Fendi, Max Mara и Dolce & Gabbana. В соответствии с погодой последние предложили множество элементов вязки: кружевные комбинезоны, кардиганы в пол, сумки из пряжи и платья с объемным воротом. Классические образы дополняют яркие аксессуары. Дизайнеры Bottega Veneta, которые выпустили в прошлом сезоне «сумку-пельмень», представили новые аксессуары: клатчи, объемные мешки из экокожи и сумки через плечо.

Пастельные оттенки

Ассоциирующиеся с началом весны пастельные оттенки появились и на осенне-зимних показах. Hugo Boss представил тренчи и дождевики лилового цвета, которые уместнее всего сочетать в тотал-луке. Верхняя одежда от Fendi выполнена в землистых цветах, которые точно понравятся любителям практичности. После смерти креативного директора Карла Лагерфельда, модный дом перестал использовать логотип (две буквы F) на одежде и добился сдержанности в образах.

Яркие принты и корсеты

Самым обсуждаемым шоу стал показ Moschino. Креативный директор модного дома Джереми Скотт в очередной раз оправдал звание самого провокационного дизайнера. В мире прямого фасона и нарочитой мужеподобности творения Джереми — белая ворона. Корсеты, мини-платья и высокие прически — в осенне-зимнем сезоне Moschino отдает дань эпохе расцвета рококо. Кружева, плотные ткани соседствуют со светлым денимом. На втором месте по эпатажности — показ Marni. Плащи, сшитые из кусков кожи разных цветов, асимметричные кардиганы и рваные платья вызвали восторг зрителей показа, уставших от консервативных нарядов.