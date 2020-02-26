Хромченко рассказала, как правильно носить платья-рубашки

Урок ношения платьев-рубашек дала для женщин Эвелина Хромченко. Во время съемок очередного эпизода программы «Модный приговор» героиня шоу вышла на подиум в таком наряде, надев его под брюки. Ведущая указала, что сочетать эти стили недопустимо, поскольку речь идет не о рубашке, а все же о платье.

По мнению эксперта моды, такого типа вещи хороши на пляже. Их нужно носить с сандалиями, соломенной шляпкой и сумкой. Но ни в коем случае платья-рубашки нельзя надевать в офис.