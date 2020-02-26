Ср, 26.02.2020

Хромченко рассказала, как правильно носить платья-рубашки

Эвелина Хромченко, мастер-класс: «Модный сезон весна-лето 2019»

ФОТО: Konstantin Sednev

Ведущая «Модного приговора» отучила дам надевать такие вещи в офис, пишет Пятый канал.

Урок ношения платьев-рубашек дала для женщин Эвелина Хромченко. Во время съемок очередного эпизода программы «Модный приговор» героиня шоу вышла на подиум в таком наряде, надев его под брюки. Ведущая указала, что сочетать эти стили недопустимо, поскольку речь идет не о рубашке, а все же о платье.

По мнению эксперта моды, такого типа вещи хороши на пляже. Их нужно носить с сандалиями, соломенной шляпкой и сумкой. Но ни в коем случае платья-рубашки нельзя надевать в офис.

«Они всегда будут вас полнить, всегда будут цепляться за брюки или за юбку, всегда будут сильно удлинять силуэт. И превращать его из делового в повседневный», — предупредила Хромченко.

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