ГАЛЕРЕЯ ⟩ Смотрите на этих таллиннских красоток, любящих интриги! Они пришли послушать про тайны Рима эпохи барокко

Непревзойденные мастера барочной драмы, художники несгибаемой воли и большого таланта. ﻿Караваджо – бунтарь с тяжелым характером, один из ведущих живописцев эпохи барокко. На лекции гости узнали, почему Караваджо считали революционером и зачем он бежал из Рима. Венский искусствовед Дарья Сабитова рассказала о том, как Караваджо удалось воплотить бытовой реализм в церковной живописи, а также о том, какую из его картин приобрел Рубенс и как живописные образы художника нашли отражение в скульптуре Бернини.

Вторая часть лекции была посвящена Бернини - архитектору и скульптору, баловню судьбы. ﻿В скульптуре ему удалось показать весь спектр человеческих эмоций и переживаний. Любознательные гостьи узнали о том, как Бернини удавалось объединить живопись, скульптуру и архитектуру в единое целое, какие секреты он использовал при оформлении римских церквей.

Караваджо и Бернини можно смело считать прародителя современных эмодзи. Очень уж реалистичны их персонажи.

Лектор: венский искусствовед Дарья Сабитова, магистр истории искусства, специалист по старым мастерам и русскому авангарду. Училась и работала в Гейдельберге, Сиене, Риме, Вене.

Следующая встреча интеллектуалов и желающих образовываться посвящена двум великим художникам, сумевшим сохранить свою национальную самобытность и покорить Париж и Нью-Йорк: «Они свели с ума Париж: Марк Шагал и Леон Бакст».

Дата мероприятия 26 марта (18.00 - 21.30)

Место проведения лекции ресторан “iO Restoran & Lounge”, по адресу Narva mnt 63/4, Таллинн.

Лектор: венский искусствовед Дарья Сабитова.

ВНИМАНИЕ! Во время мероприятия ведется фотосъемка!