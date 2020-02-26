ГАЛЕРЕЯ ⟩ Смотрите на этих таллиннских красоток, любящих интриги! Они пришли послушать про тайны Рима эпохи барокко

Showcase PR Project рассказал о секретах и интригах Рима. Две культовые фигуры эпохи барокко - живописец Караваджо и скульптор Бернини - вступили в диалог на лекции искусствоведа Дарьи Сабитовой.
Непревзойденные мастера барочной драмы, художники несгибаемой воли и большого таланта. Караваджо – бунтарь с тяжелым характером, один из ведущих живописцев эпохи барокко. На лекции гости узнали, почему Караваджо считали революционером и зачем он бежал из Рима. Венский искусствовед Дарья Сабитова рассказала о том, как Караваджо удалось воплотить бытовой реализм в церковной живописи, а также о том, какую из его картин приобрел Рубенс и как живописные образы художника нашли отражение в скульптуре Бернини.
Вторая часть лекции была посвящена Бернини - архитектору и скульптору, баловню судьбы. В скульптуре ему удалось показать весь спектр человеческих эмоций и переживаний. Любознательные гостьи узнали о том, как Бернини удавалось объединить живопись, скульптуру и архитектуру в единое целое, какие секреты он использовал при оформлении римских церквей.
Караваджо и Бернини можно смело считать прародителя современных эмодзи. Очень уж реалистичны их персонажи.
Лектор: венский искусствовед Дарья Сабитова, магистр истории искусства, специалист по старым мастерам и русскому авангарду. Училась и работала в Гейдельберге, Сиене, Риме, Вене.
Следующая встреча интеллектуалов и желающих образовываться посвящена двум великим художникам, сумевшим сохранить свою национальную самобытность и покорить Париж и Нью-Йорк: «Они свели с ума Париж: Марк Шагал и Леон Бакст».
Дата мероприятия 26 марта (18.00 - 21.30)
Место проведения лекции ресторан “iO Restoran & Lounge”, по адресу Narva mnt 63/4, Таллинн.
Лектор: венский искусствовед Дарья Сабитова.
ВНИМАНИЕ! Во время мероприятия ведется фотосъемка!
Стоимость билета: 49€ с включённым ужином.