Надежда Бабкина: «Не знаю, что меня еще ждет, смогу ли я выдержать или нет»

Правда, пока Надежда не раскрывает деталей произошедшего, сохраняя интригу. «Никто и никогда в жизни об этом не знал. Сейчас будет знать вся страна. Надо с этим покончить. Я просто каменная, как будто я окаменела. Не знаю, что меня еще ждет, смогу ли я выдержать или нет», — разрыдалась она на передаче «Секрет на миллион».

Поклонники Бабкиной тут же посчитали, что речь наверняка идет об ее избраннике Евгении Горе. Мужчина младше ее сына на пять лет. К слову, недоброжелатели давно сомневались в этом союзе, считая, что Гору, связавшего жизнь с музыкой, выгодно быть со звездой такого уровня ради продвижения в карьере, пишет «Стархит».

Артистка в свою очередь делает все, чтобы соответствовать Евгению. Поговаривают, что она не раз прибегала к услугам пластического хирурга, но Надежда Георгиевна предпочитает не комментировать эту тему. Кроме того, в последнее время Бабкина старается держать себя в хорошей физической форме, что ей вполне удается. «Раньше-то была разница, а сейчас она уже не заметна» — делился как-то модный критик Александр Васильев.

Надежда Георгиевна принимает такие комплименты. «Сейчас разницы нет. Он стал стариком, а я помолодела», — отмечала она без ложной скромности. Напомним, Бабкина и Гор стали встречаться в 2003 году. На тот момент Евгению было всего 23 года, но это его, похоже, нисколько не смутило, — он сделал все, чтобы завоевать сердце звезды.