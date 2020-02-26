Надежда Бабкина: «Не знаю, что меня еще ждет, смогу ли я выдержать или нет»

Артистка редко делится скандальными подробностями личной жизни, но для шоу Леры Кудрявцевой на НТВ все же решила сделать исключение. Надежда Бабкина рассказала о том, что сильно тревожит ее в последнее время.
Правда, пока Надежда не раскрывает деталей произошедшего, сохраняя интригу. «Никто и никогда в жизни об этом не знал. Сейчас будет знать вся страна. Надо с этим покончить. Я просто каменная, как будто я окаменела. Не знаю, что меня еще ждет, смогу ли я выдержать или нет», — разрыдалась она на передаче «Секрет на миллион».
Поклонники Бабкиной тут же посчитали, что речь наверняка идет об ее избраннике Евгении Горе. Мужчина младше ее сына на пять лет. К слову, недоброжелатели давно сомневались в этом союзе, считая, что Гору, связавшего жизнь с музыкой, выгодно быть со звездой такого уровня ради продвижения в карьере, пишет «Стархит».
Артистка в свою очередь делает все, чтобы соответствовать Евгению. Поговаривают, что она не раз прибегала к услугам пластического хирурга, но Надежда Георгиевна предпочитает не комментировать эту тему. Кроме того, в последнее время Бабкина старается держать себя в хорошей физической форме, что ей вполне удается. «Раньше-то была разница, а сейчас она уже не заметна» — делился как-то модный критик Александр Васильев.
Артистка поначалу пыталась противостоять чарам молодого ухажера — ее смущала 30-летняя разница в возрасте, но потом все же сдалась. «Мы познакомились на конкурсе в Саратове — Первом всероссийском конкурсе артистов эстрады. Я была в жюри, сижу, засыпаю, и тут — выходит Женя. Сначала запел на английском языке. Запел так насыщенно, обволакивающе. Я поднимаю голову: кто это такой? А мне говорят: это Женя. Ну я сказала: кружочком его обводите — будем разговаривать… В итоге мы потом записали дуэт. Знаете, когда поешь дуэт и смотришь друг другу в глаза- происходит какая-то химия. Конечно, он бы мог продвинуться и стать достаточно известным человеком, просто я ему мешаю. Он пишет музыку и поет совершенно замечательно», — рассказывала она.