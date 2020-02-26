Ср, 26.02.2020

Джиган рассказал о питании стремительно худеющей после родов Оксаны Самойловой

Оксана Самойлова

ФОТО: Скриншот с Instagram

18 февраля рэпер Джиган и его супруга Оксана Самойлова вновь стали родителями. У них родился четвертый ребенок, мальчик, которого назвали Давид. Также у пары есть три дочери, пишет Экспресс газета.

Оксане вновь делали кесарево сечение, после которого она начала быстро восстанавливаться. Как рассказала Самойлова, роды в Америке сильно отличаются от родов в России. Она начала ходить уже на второй день после операции и чувствовала себя не так уж и плохо. Уже через пару дней ее выписали из больницы, тогда как в России после кесарева она минимум неделю проводила в больнице.

Уже спустя неделю после рождения четвертого ребенка Оксана заметно похудела и выглядит так, словно и не рожала. У нее быстро спал живот, которого совсем не будет видно уже через пару дней. Оксана смело носит бикини и выходит на пляж и признается поклонникам, что не делает ничего такого, чтобы так быстро худеть.

Джиган рассекретил питание Оксаны через неделю после родов. Она спокойно ест соленые огурцы вместе с хумусом с острым перцем. Особой диеты Самойлова явно не придерживается и ест все, что хочет.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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