Джиган рассказал о питании стремительно худеющей после родов Оксаны Самойловой

Оксане вновь делали кесарево сечение, после которого она начала быстро восстанавливаться. Как рассказала Самойлова, роды в Америке сильно отличаются от родов в России. Она начала ходить уже на второй день после операции и чувствовала себя не так уж и плохо. Уже через пару дней ее выписали из больницы, тогда как в России после кесарева она минимум неделю проводила в больнице.