ПОХОЖЕ НА АПОКАЛИПСИС ⟩ Мама троих детей показала, как готовится к борьбе с коронавирусом

Сейчас дом Джеммы Рид больше напоминает базу борцов с зомби из очередного апокалиптического фильма. 32-летняя мать, насмотревшись новостей про коронавирус, решила, что нужно брать ситуацию под контроль и приготовиться к худшему варианту развития событий. По ее подсчетам, еды и медикаментов ей хватит, чтобы с семьей автономно продержаться целый год. «У нас есть примерно 50 кг риса и 50 кг чечевицы — наши пять кладовых забиты под завязку. Я не параноик, не думаю, что коронавирус действительно приведет к каким-то непоправимым последствиям, но, когда у тебя три ребенка дома, "слишком безопасно" не будет никогда», - говорит Джемма.

Жительница Австралии готова к эпидемии коронавируса ФОТО: twitter

На данный момент в Австралии было зафиксировано только 23 случая заражения COVID. Хотя женщина и не верит, что коронавирус — угроза национальной безопасности, сделанные запасы успокаивают ее. Если что-то случится — консервы, лекарства, фильтры для воды, походное снаряжение, семена овощей, аптечки, корм для собак и даже оружие помогут семье выжить даже в самых неблагоприятных условиях. «Оборонительного оружия у нас тоже много. Всё законно, конечно же. В основном ножи, топоры и электрошоковые пистолеты», - похвасталась Джемма.

Жительница Австралии готова к эпидемии ФОТО: twitter