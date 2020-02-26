ЛЕГКИЙ И ПИКАНТНЫЙ ⟩ Сытный картофельный салат с беконом, красным луком и сладкой кукурузой

Хорошо помойте картофель, положите в большую кастрюлю и залейте холодной водой, затем поставьте на огонь и доведите до кипения. Добавьте 2 столовые ложки соли, уменьшите огонь и варите 10-15 минут, пока картофель не станет мягким. Слейте воду и поместите кастрюлю под струю холодной воды.