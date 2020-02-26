Ср, 26.02.2020

ЛЕГКИЙ И ПИКАНТНЫЙ ⟩ Сытный картофельный салат с беконом, красным луком и сладкой кукурузой

Картофельный салат. Иллюстративное фото

ФОТО: Shutterstock

Заправка из винного уксуса и хрустящая сладкая кукуруза – два ингредиента, которые придадут сытному картофельному салату легкость и пикантность, пишет «Домашний Очаг».

Количество порций - 6

Время подготовки - 15 мин

Время приготовления - 15 мин

Общее время приготовления - 30 мин

Ингредиенты

молодой картофель (мелкий) - 900 г

полоски бекона - 6 штук

оливковое масло - 3 столовые ложки

уксус винный красный - 2 столовые ложки

дижонская горчица - 1 столовая ложка

кукуруза сладкая (можно взять консервированную) - 60 г

красный лук (небольшой) - 1/2 штуки

руккола - 40 г

петрушка свежая - по вкусу

соль, перец - по вкусу

Способ приготовления

Хорошо помойте картофель, положите в большую кастрюлю и залейте холодной водой, затем поставьте на огонь и доведите до кипения. Добавьте 2 столовые ложки соли, уменьшите огонь и варите 10-15 минут, пока картофель не станет мягким. Слейте воду и поместите кастрюлю под струю холодной воды.

Обжарьте бекон на среднем огне до хрустящей корочки 6-8 минут, затем выложите на бумажное полотенце. Когда бекон остынет, крупно порежьте.

Смешайте оливковое масло, уксус и четверть столовой ложки соли и перца.

Разрежьте картофель на половинки (либо на 4 части, если плод крупный), положите в большую миску, добавьте заправку и осторожно перемешайте. Добавьте бекон, кукурузу, нарезанные лук, рукколу и свежую петрушку.

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