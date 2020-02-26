Смотрите, какие цены на косметику Helena Rubinstein в только что открывшемся корнере в универмаге Stockmann

В универмаге Stockmann открылся корнер косметики Helena Rubinstein. Это марка класса «люкс», поэтому цены на кремы превышают сотню евро, блески для губ и тушь для ресниц стоят почти 50 евро.
Ассортимент не слишком богат: кремы и серумы, консилеры, блески для губ, жидкие тени для век. Нет губных помад, карандашей для глаз и пудр.
Декоративная косметика Helena Rubinshtein — это известные каждому бьютиголику разновидности туши для ресниц, увлажняющего блеска для губ, стойких и ухаживающих тональных основ, и это все есть теперь и в Таллинне.
В первый день женщины покупали дорогостоящие уходовые средства, особой популярностью пользовались ночные кремы.
Марку создала ученый и исследователь Елена Рубинштейн в 1902 году. Именно она первой классифицировала кожу по типам — благодаря ей сегодня каждая женщина может выбрать косметику для своего типа кожи (сухой, жирной, нормальной, комбинированной).
Изучая медицину, Елена самостоятельно выводила формулы средств для лица и создала первый в мире увлажняющий крем с витаминами, а также первое глубоко очищающее средство для умывания. Она же открыла первый в мире салон красоты. «Нет некрасивых женщин, есть ленивые», — говорила Елена Рубинштейн.
В 1988 году бренд Helena Rubinstein приобрела группа L'Oréal, но он по-прежнему хранит верность ценностям своей основательницы — наука на службе красоты, эмансипация женщин и смелое нарушение правил. Самыми популярными средствами марки считаются водостойкая тушь Lash Queen Fatal, консилер Magic Concealer, омолаживающий тональный крем Prodigy Powercell Foundation.