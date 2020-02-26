НЕ ПРОГАДАЕШЬ! ⟩ Пять вещей, которые подходят модницам от 20 до 60 лет

Замечательная новость: существует пять фундаментальных вещей, на которых держится гардероб любой модной женщины, независимо от года рождения. Zen.yandex.ru рекомендует к покупке следующие вещи!

1. Прямой пуховик – стильно и комфортно

Пуховик остается одним из универсальных вариантов в холода и при наших ветрах! Шубу из натурального меха не каждый может себе позволить (многие просто не воспринимают натуральный мех), а куртка попросту не согреет в холодную погоду.

При этом стоит отдавать предпочтение прямому крою. Так вы не сделаете фигуру массивной и выгадаете место под теплый свитер или многослойный низ. Единственными возрастными маркерами могут послужить цвет пуховика и декоративные вставки.

2. Удлиненный кардиган – женственно и по-домашнему уютно

Элегантные кардиганы — это та палочка-выручалочка, которая поможет согреться и придаст образу массу нежности и презентабельности. Будь то выступление перед огромной аудиторией или поход в кафе, такой кардиган длины миди плотной вязки будет всегда кстати.

Подсказка: не обязательно выбирать однотонные варианты. Выбирайте кардиганы с геометрическими узорами или интересной игрой цвета.

3. Силуэтные джинсы или брюки – образ начинается с классики

Прямые брюки сочетают в себе практичность и не перестают быть модной изюминкой в базовом гардеробе! Под них можно надеть как легкие, так и теплые колготки.

Дополнительным плюсом служит то, что классические модели сочетаются с каблуком любой высоты: с высокой шпилькой для молодых кокеток, устойчивым каблуком для дам постарше.

4. Трикотажный костюм – подчеркивает достоинства в любом возрасте

Вот вам и альтернатива приевшемуся сочетанию свитера и джинс. Покупая костюм из толстого трикотажа, вы получаете двойную пользу: фактически две самостоятельные вещи, которые легко подойдут к другим предметам гардероба, и один готовый образ, который выглядит элегантно в любом возрасте.

5. Длинный шарф – не только яркий, но и теплый акцент в образе

А вот и маленькая хитрость от бывалых модниц. Наскучил образ – выбери шарф другой расцветки! Мерзнете от малейшего дуновения ветра? И тут выручит длинный теплый шарф.