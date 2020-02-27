Семь типов женщин, которых мужчины не хотят брать в жены

Есть определенные типы женщин, которые не кажутся мужчинам привлекательными в плане семейной жизни. С такими они могу проводить время, дружить, встречаться, но в ЗАГС вести их совсем не торопятся.

Какое же поведение прекрасного пола совсем не располагает к семейной жизни?

Женщина-командир

Они только и делают, что командуют. Им просто жизненно необходимо все держать под контролем. От их пристального внимания не ускользает ничего. И если какое-то время мужчина легко сможет с этим мириться и даже находить такую черту характера милой и интересной, то со временем такое поведение благоверной начнет здорово раздражать. Особенно, если и сам мужчина любит покомандовать.

Женщина с лозунгом «Я изменю тебя!»

Причем чаще всего такие женщины твердят, что любят мужчину настоящим, таким, каков он есть. Но при любом удобном случае пытаются его переделать. Это касается абсолютно всего: от музыки, которую мужчина слушает, его одежды и до круга его друзей и родственников. Редко какой мужчина согласен мириться с подобным.

Женщина, которая любит поиграть с чувствами

Все ваши отношения - некая игра, которую она задумала. То она высокомерна, то добра, то ее нужно добиваться, то она мягкая и нежная. Поиграть так интересно. Но только какое-то определенное время.

Мисс «Хочу, как у других»

Такие женщины обожают всякие реалити-шоу про отношения, в которых и «подсматривают» ценности, которым начинает следовать. Своего мнения у нее нет, поэтому она хочет, чтобы все было так, как у других. А если что-то не получается - скандалы, истерики и серьезные разговоры.

Влюбленная по уши

Казалось бы, как приятно, когда женщина так сильно тебя любит. Но это только первое время. Потом ее чрезмерное внимание, забота и желание всегда быть рядом начинает изрядно раздражать. Вся жизнь женщины не должна быть сосредоточена на мужчине.

Мамочкина дочка

Очень опасный тип женщин, которые пляшут под дудку своей матери.

Такие леди ничего не решают сами или с мужем, во всем полагаются лишь на мнение своей мамы. Они готовы даже расстаться с вами, если того захочет мамуля.

Ярая ревнивица

Она все время подозревает своего мужчину, даже если он никогда не давал повода. Такая женщина проверяет переписку, заглядывает в телефон, выясняет, с кем вы поздоровались по пути, если этот человек женского пола. Жизнь с такими ревнивицами просто невыносима.