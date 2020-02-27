ВЫ НИЧЕГО НЕ ПРОБОВАЛИ ВКУСНЕЕ ⟩ Блинный торт с земляникой

Целый блинный торт по рецепту ресторана Moregrill из путеводителя «География на вкус» по Москве известной телеведущей и эксперта гастрономии Ники Ганич. «Наконец я его приготовила, и он оказался необыкновенно вкусным с идеальным соотношением всех ингредиентов: и блины получились нежные-вкусные, и крем просто волшебный, можно отдельно подавать, как десерт», - рассказала Ника. Попробуйте приготовить этот восхитительный торт!