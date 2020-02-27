ВЫ НИЧЕГО НЕ ПРОБОВАЛИ ВКУСНЕЕ ⟩ Блинный торт с земляникой

Целый блинный торт по рецепту ресторана Moregrill из путеводителя «География на вкус» по Москве известной телеведущей и эксперта гастрономии Ники Ганич. «Наконец я его приготовила, и он оказался необыкновенно вкусным с идеальным соотношением всех ингредиентов: и блины получились нежные-вкусные, и крем просто волшебный, можно отдельно подавать, как десерт», - рассказала Ника. Попробуйте приготовить этот восхитительный торт!
Пусть вас не смущает отстутсвие земляники. Можно использовать джем, например, черносмородиновый или варенье.
Блинный торт с земляникой
Для блинов:
250 г муки
500 мл молока
3 яйца
45 г сахара
5 г соли
35 г сливочного масла
25 г растительного масла
Для земляничного крема:
500 г варенья из земляники (или другого)
500 г сливочного сыра Филадельфия
100 г сахарной пудры
400 мл сливок 33% жирности
Ваниль
20 г желатина
цедра лайма для подачи
Блины. Соединить все ингредиенты, вымесить тесто. Выпечь на сковороде тонкие блины. Дать остыть.
Земляничный крем. Взбить сыр с сахарной пудрой и сливками в пышную массу. Ввести ваниль, варенье и распущенный желатин. Аккуратно перемешать.
Каждый блинчик промазать кремом, сформовать торт. Дать настояться 6 часов. При подаче посыпать цедрой лайма.
Офигительный! Супер торт для Масленицы и просто приготовить дома! Этот рецепт я получила от шеф-повара столичного ресторана @moregrillmoscow для своего гида по лучшим ресторанам «География на вкус. Москва». Кстати, возьмите на заметку и отдельно пропорции блинов - они идеальны! ᅠ Конечно, лучшая посуда и лучшие сковородки для блинов на которых я и жарила блины - это @frybest.ru Лучшая техника для готовки - это @lg_rus ! А холодильник видели? Не надо дергать дверцу, просто постучите и увидите все, что у вас там стоит)) ᅠ #lg #frybest #Географиянавкус #Гурмегид #Еда #блины #масленица #рецепты #рецептблинов #Еда #едаялюблютебя #торт #блинныйторт