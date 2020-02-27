СПЕШИТЕ! ⟩ Изменить жизнь с помощью танца? Легко! Новый тренинг уже в Таллинне.

14-15 марта в Таллинне состоится двухдневный тренинг Dance and Change Your Life, по инновационной методике саморазвития - интегративной телесной психологии, где с помощью комплекса танцевальных упражнений, дыхательных практик и других творческих методов жители Таллинна научатся снимать эмоциональные зажимы, легко справляться со стрессом, улучшать отношения с собой и окружающими, а также достигать своих целей без лишнего напряжения.
Организатором мастер-класса и соведущей выступает Оксана Херради, уже известная жителям Таллина как предприниматель, певица, исполнительница восточных танцев и обладательница титула Mrs. Sweden Globe 2019.
Как говорит Оксана, «учеными уже доказано огромное влияние танца и музыки на человеческий мозг. Новые танцевальные движения способствуют построению новых нейронных связей, что, в свою очередь, ведет к изменению сознания и поведения человека. Это первый из серии тренингов, которые я готовлю при поддержке Nanoasia и Bellapierre Cosmetics. Тема этого мероприятия: отношения с собой и окружающим миром. Мастер-класс соединит в себе комбинацию творческих техник, например, медитативного и восточного танца, соматики в движении, дыхательных техник, элементов арт-терапии. В дальнейшем мы планируем серию мероприятий, посвященных практикам, связанными с женской и энергией и здоровьем. Каждый из мастер-классов будет содержать в себе самые эффективные методики саморазвития, которые я старательно собирала из разных уголков мира в течение нескольких лет».
Специально для этого тренинга в Эстонию приглашен сертифицированный в Великобритании тренер метода IBMT( Institute for Integrative Bodywork and Movement Therapy) Алексей Резенков, который уже 15 лет занимается телесной и танцевальной терапией, а также является автором методики Play Somatics. Ведущие тренинга позаботились о программе, которая подойдет всем - мужчинам и женщинам всех возрастов и уровней подготовки. Все, что вам нужно - это прийти и наслаждаться танцем!
Получить больше информации о мастер-классе и забронировать билет можно по телефону 555 00 495 и по имейлу: mineral.project@gmail.com