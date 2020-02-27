СПЕШИТЕ! ⟩ Изменить жизнь с помощью танца? Легко! Новый тренинг уже в Таллинне.

Как говорит Оксана, «учеными уже доказано огромное влияние танца и музыки на человеческий мозг. Новые танцевальные движения способствуют построению новых нейронных связей, что, в свою очередь, ведет к изменению сознания и поведения человека. Это первый из серии тренингов, которые я готовлю при поддержке Nanoasia и Bellapierre Cosmetics. Тема этого мероприятия: отношения с собой и окружающим миром. Мастер-класс соединит в себе комбинацию творческих техник, например, медитативного и восточного танца, соматики в движении, дыхательных техник, элементов арт-терапии. В дальнейшем мы планируем серию мероприятий, посвященных практикам, связанными с женской и энергией и здоровьем. Каждый из мастер-классов будет содержать в себе самые эффективные методики саморазвития, которые я старательно собирала из разных уголков мира в течение нескольких лет».