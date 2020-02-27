Девять изменений, которые произойдут, если ты перестанешь есть мясо

1. Ты похудеешь

Как правило порции мяса, которые мы употребляем, намного больше, чем нужно для восполнения необходимого количества белка. При этом красное мясо довольно калорийно, а бобовые, в составе которых почти столько же белка, содержат почти в 2 раза меньше калории.

Килограммы могут уходить не сразу, но со временем ты ощутишь разницу. Отказ от мяса действительно помогает похудеть, а веганы (те, кто не едят даже яиц и молочных продуктов) сбрасывают еще больше веса.

2. Восстановится баланс кислотности желудка

Здоровье во многом зависит от баланса кислотности. Для того, чтобы переварить красное мясо, кислотность в организме повышается, что при злоупотреблении может привести к болезням (изжоге, язве, подагре), подверженности стрессам и ухудшению сна.

3. Не будет беспокоить вздутие живота

Красное мясо переваривается медленнее, чем другие продукты, поэтому после еды ты часто можешь ощущать тяжесть, повышенное газообразование, вздутие, даже боли в животе.

Исследования показали, что вегетарианцев проблемы с желудком беспокоят реже. Однако для этого, отказавшись от мяса, важно наполнить рацион пищей, богатой клетчаткой (цельнозерновой хлеб, гречка, овсянка, бобовые, капуста, груши, яблоки).

4. Улучшится состояние кожи

Красота кожи начинается изнутри. Красное мясо содержит свободные радикалы – молекулы, которым не хватает одного или нескольких электронов. Попадая в организм, они отнимают нужные элементы у здоровых молекул. Идет процесс «окисления». В результате клетки неправильно выполняют свои функции. Это отрицательно сказывается на состоянии кожи, вызывая воспаления и ускоряя старение. Стоит налегать на фрукты и овощи, содержащие витамины А, С и Е (цитрусовые, яблоки, морковь, капуста, малина, красный перец, помидоры), они успешно борются со свободными радикалами, кожа становится чище.

5. Снизится уровень холестерина

Кардиологи рекомендуют получать не более 5-6% ежедневных калорий из насыщенных жиров. Это количество снижает риск повышения холестерина, который приводит к накоплению бляшек в стенках артерий, атеросклерозу. От этого возрастает шанс возникновения ишемической болезни сердца, инсульта и других сердечно-сосудистых заболеваний.

6. Снизится риск возникновения рака

Всемирная организация здравоохранения классифицирует красное мясо как возможный канцероген, то есть продукт, способный повышать риск развития онкологических заболеваний. Возникновению болезни способствует регулярное употребление более 70 граммов мяса, в то время как порция не больше 20 граммов снижает риск на 20%.

Приготовление красного мяса при высокой температуре ускоряет выработку соединений, которые способны вызвать рак кишечника. А сосиски и колбаса содержат нитриты, способствующие развитию онкологических болезней.

7. Уменьшится риск возникновения болезни Альцгеймера

Красное мясо содержит большое количество насыщенных жиров, что связано с повышенным риском появления ожирения, диабета и болезней сердечно-сосудистой системы. Также мясоеды могут страдать болезнью Альцгеймера. Это связано с тем, что в мозге накапливается слишком большое количество железа, что провоцирует заболевание.

8. Ты станешь более энергичной

Организм не будет тратить много энергии на переваривание мяса, исчезнет тяжесть в животе, и ты станешь намного бодрее.

9. Возникнет недостаток некоторых полезных элементов

При отказе от мяса ты можешь легко восполнить количество белка. Однако некоторые питательные вещества заменить в нужном объеме будет достаточно сложно.

Один из главных элементов – витамины группы В, в основном В12. Источником могут стать соевые продукты, рыба, сыр, яйца. Но все же в них вещества содержится не так много, как в мясе. В таком случае рекомендуется пить добавки.