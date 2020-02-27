Тонкости повседневного макияжа глаз: ТОП-5 секретов от визажистов

Для начала нужно изучить форму разреза своих глаз, чтобы подобрать наиболее подходящую технику для растушевки теней и подведения формы глаза. У некоторых женщин глаза посажены близко, у кого-то — широко, кто-то имеет узкие восточные глаза, а у кого-то форма глаза с опущенными уголками.

Даже если вы не профессиональный визажист, то в своем арсенале косметических средств нужно иметь три кисточки для макияжа: для растушевки, плоскую и срезанную под углом. Кисточки обязательно нужно время от времени мыть.

Используйте базу для теней, чтобы ваш макияж продержался как можно дольше. Наносится база на поверхность всего века и благодаря ей тени плавно ложатся и не осыпаются в течение дня.

Что касается выбора теней, то тут ассортимент довольно широкий. Тени отличаются по текстуре: кремообразные, прессованные, рассыпчатые. И для каждого варианта макияжа подходит свой тип.

Крем-тени используются как основа для других теней, а также могут наноситься и самостоятельно. Рассыпчатые тени требуют базы и наносятся для акцентирования внимания на определенном цвете. Прессованные тени одни из самых популярных и удобных в применении.

В повседневном макияже визажисты рекомендуют использовать палитру из четырех оттенков. Под бровью нанесите самый светлый тон, на верхнее подвижное веко наносится средне-светлый тон, складка на верхнем веке выделяется на тон темнее, и самые темные делаются наружные уголки глаза. Выберите палитру цветов, подходящую именно вам и с легкостью создавайте повседневный образ по этой схеме.

При нанесении теней аккуратно похлопывайте веко, чтобы предотвратить осыпание косметики. Растушевывайте тени мягкой кисточкой круговыми движениями, чтобы тона теней плавно перетекли друг в друга.