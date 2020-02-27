Вот, почему мужчина не называет свою женщину по имени

До того момента мне всегда было безразлично мое имя. Мне было совершенно не важно, кто и как меня называет. Но это все было до. До того, как он впервые и с такой любовью произнес «Анечка». В тот момент я влюбилась в свое имя. Именно тогда я поняла, о чем фраза всемирно известного психолога Дейла Карнеги:

Самое приятное слово для человека — его имя.

С тех пор я начала замечать, как редко мужчины называют своих женщин по имени. «Дорогая», «Зая», «Солнце» — все это очень приятные обращения, но почему не имя любимой?

Мне удалось выяснить 3 очень неприятные и даже пугающие причины, почему мужчина не называет вас по имени, пишет Анна Ток, редактор раздела «Он и она» на Wday.ru, колумнист, психолог-консультант.

1. Мужчина не называет женщину по имени, потому что не хочет сближаться

Не обращаясь к тебе по имени, он подсознательно отгораживается, потому что не хочет слишком близких отношений. Ему комфортнее называть тебя нейтральным «милая», чем признать тот факт, что в его жизни присутствует реальная женщина с настоящим именем.

2. Ты для него не единственная

Перепутать имя женщины, с которой делишь постель, — куда более страшное преступление, чем назвать ее обезличенным «Солнышком» или «Киской». Здесь проходит граница серой морали, но именно такой логикой и руководствуются представители сильного пола, меняющие любовниц как перчатки.

3. Мужчина — скрытый тиран

Удивительно, но психологи доказали, что мужчины, которые называют своих избранниц уменьшительно-ласкательными именами, могут оказаться тиранами. В таком случае прозвища помогают им подавить сознание женщины и показать свое превосходство над ней. Как только тиран поймет, что вы попались в его сети, он начнет манипулировать, проявлять агрессию и унижать вас.

На самом деле, причин, почему он не называет тебя по имени, куда больше. Не все из них настолько мрачные. Возможно, у твоего любимого просто отменное чувство юмора, ему нравится называть тебя каким-то индивидуальным, милым прозвищем.

Или в свое обращение к тебе он вкладывает максимум нежности и тепла.

Ну и немала вероятность того, что с твоим именем у него ассоциируются какие-то неприятные воспоминания, например, так звали девушку, которая разбила ему сердце. Важно ведь не то, как именно он к тебе обращается и как часто произносит твое имя, важно, в каких отношениях вы состоите по факту.

Мой хороший друг, к примеру, называет свою жену просто «Любовь». И это при том, что она не Люба, а Ольга. Просто для него жена — это олицетворение всего того, что он вкладывает в слово «ЛЮБОВЬ». И это безмерно мило, трогательно, необычно. Кажется, что никто в мире больше не называет так свою избранницу. И тут не возникает вопроса: «Почему не Оля?», здесь все понятно без слов.