ПАЛЬЧИКИ ОБЛИЖЕШЬ! ⟩ Как приготовить сочные куриные шашлычки в духовке

Куриные шашлычки на деревянных шпажках – превосходная горячая закуска. Их можно пожарить на сковороде, но более здоровый вариант – запечь в духовке в фольге. Чтобы шашлычки получились сочнее, используйте филе бедер, а не грудки, советует «Сегодня».