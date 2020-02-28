Пт, 28.02.2020

ПАЛЬЧИКИ ОБЛИЖЕШЬ! ⟩ Как приготовить сочные куриные шашлычки в духовке

Куриные шашлыки. Иллюстративное фото

ФОТО: Shutterstock

Куриные шашлычки на деревянных шпажках – превосходная горячая закуска. Их можно пожарить на сковороде, но более здоровый вариант – запечь в духовке в фольге. Чтобы шашлычки получились сочнее, используйте филе бедер, а не грудки, советует «Сегодня».

Подавать горячую закуску можно вместе с разными соусами (кетчупом, горчичным, йогуртовым), салатом из свежих овощей и картофелем.

Куриные шашлычки в духовке

Время приготовления:

  • больше 3-х часов

Калорийность:

  • 148 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 1 кг куриного филе
  • 2 луковицы
  • 100-150 мл оливкового масла, сметаны или майонеза
  • 1 ст.л. специй для курицы
  • 1 ч. л. соли
  • 1/4 ч. л. молотого перца
  • 1 лимон
  • 1 ст. л. растительного масла

Способ приготовления:

  1. Куриное филе помыть, нарезать небольшими кубиками. Сложить в миску.
  2. Лимон нарезать кружочками. Лук почистить и нарезать кольцами. Добавить специи для курицы, соль и перец. Затем добавить масло, сметану или майонез, тщательно перемешать.
  3. Накрыть миску и отправить мариноваться на несколько часов или на ночь.
  4. Противень застелить фольгой, слегка смазать растительным маслом. Переложить на фольгу лук и лимон, с которыми мариновалась курица.
  5. Мясо нанизать на деревянные шпажки и положить сверху.
  6. Накрыть шашлык из курицы фольгой и отправить в разогретую до 180 ºС духовку на 10 минут. Затем снять фольгу и подрумянить мясо 10-15 минут.

На заметку

Важно не готовить шашлык слишком долго, чтобы не пересушить его.

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