Женский гороскоп на неделю с 2 по 8 марта: у какого знака Зодиака начнется новый и счастливый этап в жизни?

Первая мартовская неделя, несмотря на прекрасный и нежный праздник 8 марта, будет омрачена влиянием ретроградного Меркурия. Пока он с нами, дела будут идти тяжело и не всегда оборачиваться успехом. Астрологи советуют не начинать нового и не осложнять текущее положение вещей. Меркурий может не только сорвать важные сделки и планы, но и нарушить внутреннюю гармонию, а также помещать общению с людьми, поэтому не стоит удивляться, если вдруг покажется, что весь мир вокруг сговорился против вас. Просто оглянитесь в прошлое и мысленно отмотайте время назад: есть отличные шансы закрыть старые гештальты, например, вернуться на прошлую хорошую работу, закончить токсичные отношения, возобновить отношения с кем-то из бывших партнеров или исполнить давнюю мечту.

Женщина-Овен

Пока другие отдыхают и готовятся к 8 марта, женщины-Овны могут успешно поработать, если захотят. Неделя обещает блистательные денежные результаты, а так же карьерные успехи. Дело в том, что в начале марта Овны будут полностью погружены в собственный внутренний мир. Добиться желаемого поможет визуализация и привычка проигрывать в воображении сценарии будущего. Астрологи предостерегают лишь от опасности оказаться в плену устаревших схем. Планеты запускают пересмотр и отсев идей, важно не цепляться за прошлое, а стремиться к переменам в настоящем.

Женщина-Телец

Деловые переговоры и успехи на рабочем поприще могут стать началом служебного романа или крепкой дружбы с кем-то из коллег. А еще у представительниц Тельца будет искушение подзаработать не очень честным путем. Делать это или нет — выбирать Тельцам, но астрологи советуют не допускать нарушения собственных моральных правил. Если преследуют навязчивые мысли, дурные сны, психологические зависимости и дурные привычки, самое время разобраться в корнях ситуации и поискать пути решения внутренних проблем. Запас энергии будет не слишком велик. Лучше отменить нечестные способы и не браться за принципиально корыстные цели.

Женщина-Близнецы

Дамы-Близнецы —из тех счастливиц, для которых наступающая неделя может стать максимально счастливой и успешной. На работе, в личных отношениях все сложится как нельзя лучше: удастся справиться с проблемами любой сложности и получить за это хорошее вознаграждение. По словам астрологов, сейчас нет смысла торопить события, лучше позволить им развиваться свободно. Исключив суету, можно основательно изменить жизнь к лучшему и выделить больше времени на себя, свои мечты, семью, размышления и приятные дела.

Женщина-Рак