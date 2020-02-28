Женский гороскоп на неделю с 2 по 8 марта: у какого знака Зодиака начнется новый и счастливый этап в жизни?

Первая неделя марта станет переходной: зима уже позади, можно подвести итоги и в случае необходимости сменить правила игры. Астрологи расскажут, какие события и перемены не заставят себя ждать и ворвутся в жизнь представительниц разных знаков Зодиака.
Первая мартовская неделя, несмотря на прекрасный и нежный праздник 8 марта, будет омрачена влиянием ретроградного Меркурия. Пока он с нами, дела будут идти тяжело и не всегда оборачиваться успехом. Астрологи советуют не начинать нового и не осложнять текущее положение вещей. Меркурий может не только сорвать важные сделки и планы, но и нарушить внутреннюю гармонию, а также помещать общению с людьми, поэтому не стоит удивляться, если вдруг покажется, что весь мир вокруг сговорился против вас. Просто оглянитесь в прошлое и мысленно отмотайте время назад: есть отличные шансы закрыть старые гештальты, например, вернуться на прошлую хорошую работу, закончить токсичные отношения, возобновить отношения с кем-то из бывших партнеров или исполнить давнюю мечту.
Пока другие отдыхают и готовятся к 8 марта, женщины-Овны могут успешно поработать, если захотят. Неделя обещает блистательные денежные результаты, а так же карьерные успехи. Дело в том, что в начале марта Овны будут полностью погружены в собственный внутренний мир. Добиться желаемого поможет визуализация и привычка проигрывать в воображении сценарии будущего. Астрологи предостерегают лишь от опасности оказаться в плену устаревших схем. Планеты запускают пересмотр и отсев идей, важно не цепляться за прошлое, а стремиться к переменам в настоящем.
Женщина-Телец
Деловые переговоры и успехи на рабочем поприще могут стать началом служебного романа или крепкой дружбы с кем-то из коллег. А еще у представительниц Тельца будет искушение подзаработать не очень честным путем. Делать это или нет — выбирать Тельцам, но астрологи советуют не допускать нарушения собственных моральных правил. Если преследуют навязчивые мысли, дурные сны, психологические зависимости и дурные привычки, самое время разобраться в корнях ситуации и поискать пути решения внутренних проблем. Запас энергии будет не слишком велик. Лучше отменить нечестные способы и не браться за принципиально корыстные цели.
Дамы-Близнецы —из тех счастливиц, для которых наступающая неделя может стать максимально счастливой и успешной. На работе, в личных отношениях все сложится как нельзя лучше: удастся справиться с проблемами любой сложности и получить за это хорошее вознаграждение. По словам астрологов, сейчас нет смысла торопить события, лучше позволить им развиваться свободно. Исключив суету, можно основательно изменить жизнь к лучшему и выделить больше времени на себя, свои мечты, семью, размышления и приятные дела.
Женщина-Рак
На протяжении недели Раков могут сопровождать рассеянность, сонливость, меланхолия. Возможна тяга к уединению, повышенная чувствительность или ранимость. Эксперты сайта dailyhoro.ru обращают внимание: планеты на этой неделе лишают Раков энергии. В делах, как личных, так и деловых, может не хватать инициативы и воли для сопротивления обстоятельствам. Если появится возможность, стоит расслабиться, взять дополнительный выходной, восстановить силы. К концу рабочей недели ожидается всплеск энергии, неожиданная агрессивность, азартность и предприимчивость. Поддавшись этим эмоциям, Раки могут вплотную подойти к новому этапу в жизни.
Женщина-Лев
От Львов звезды ждут умения управлять потоком эмоций, мыслей и чувств. Не стоит рассчитывать на бурную деятельность и динамичное развитие событий: по вине ретро-Меркурия в ход событий то и дело будут вмешиваться задержки и вынужденные паузы. Утверждать мечты, цели и желания пока рано: вполне возможно, в них появятся дополнительные пункты и каждый из них окажется важным. Много сил отнимут воспоминания и призраки прошлого. Женщины-Львы могут неосознанно отдавать им энергию в фоновом режиме. По этой причине рекомендуется разорвать энергетические привязки и воздержаться от ностальгии, а если это невозможно — попросить кого-то отвлечь от мыслей.
На этой неделе многим Девам потребуется «луч света в темноте», особенно в мире собственных иллюзий, старых страхов или новых опасений. Без надежной поддержки, подсказок интуиции или точного ориентира есть риск попасть в плотный туман иллюзий, выбраться из которого будет трудно. Представительницам знака могут помешать внутренняя слабость, обидчивость, излишняя доверчивость перед лицом внушения или соблазна. Виной тому — влияние Нептуна, которое временно дезориентирует. При таком раскладе лучше воздержаться от серьезных решений, перенести важные встречи и заняться обыденными будничными делами.
Женщина-Весы
Планеты заняли в гороскопе Весов секторы, ответственные за любовь и частную жизнь, отодвинув остальные сферы на второй план. Астрологи рекомендуют составлять списки дел на каждый день, чтобы ничего не упустить, пока мысли заняты чем-то посторонним. В отношениях пригодится умение быть понимающей и сочувствующей. На помощь придет талант психолога, дар убеждения, опыт общения и навык разгадывания тайн. Во многом из того, что говорят окружающие, Весам стоит читать между строк. Зато в общении с людьми ожидается обмен ролями: к примеру, удастся заставить человека играть по своим правилам, когда он изначально ожидал этого от вас.
Женщина-Скорпион
Дела, планы, надежды, о которых женщины-Скорпионы уже почти забыли, могут напомнить о себе в начале марта. Вероятно, звезды вынудят вернуться к каким-то нерешенным проблемам, забытым делам или прошлым отношениям. Астрологи советуют не поддаваться ностальгии, это временное явление. Лучше смотреть на вещи реалистичнее и оставаться в рамках настоящего. Чтобы менять жизнь и играть в двойные игры, потребуется надежный тыл, верный соратник. Желательно быть на связи с подругой или другом, которые готовы подстраховать: позаботиться о близких, выполнить часть работы, поддержать словом и делом.
Женщина-Стрелец
Первую половину недели представительницы этого знака могут посвятить неспешным делам, отдыху или творчеству. Если будет много дел, стоит выбрать самые необременительные или самые важные из них. Вторая половина недели принесет минуты волнения и серию срочных хлопот, предоставив повод доказать верность, проявить находчивость, блеснуть мастерством. С 4 по 8 марта — отличный период для деловых решений, публичных выступлений, обновления гардероба. Однако астрологи советуют приготовиться к тому, что быстрая слава через некоторое время растает, поэтому стоит трезво оценивать свои возможности.
Главное предостережение астрологов на эту неделю: не доверять первому впечатлению. Чтобы ни говорили, как бы ни критиковали, за что бы ни хвалили — не стоит принимать все на веру, лучше брать время на размышление. Очень важно трезво оценивать происходящее и не питать иллюзий. Астрологи советуют провести неделю в пассивном расслаблении, так как без него не получится следующий рывок. Накопить энергию желательно к началу следующей недели: именно в середине марта ворвутся перемены, появятся инициатива и азарт.
Женщина-Водолей
Главные сферы, которые принесут благоприятные перемены в начале марта, — любовь и общение, особенно в неформальной обстановке. Однако все впечатления стоит делить на три: сейчас женщины-Водолеи будут подвержены идеализации людей. В других сферах атмосфера непредсказуема. Могут подвести знакомые схемы, будет сложно следовать правилам и укладываться в сроки. Уверенность может превратиться в злую шутку. Астрологи рекомендуют не подаваться эмоциональным порывам, не паниковать и не спешить ломать планы: все наладится, нужно лишь дождаться, пока Меркурий вернется к директному движению.
Женщина-Рыбы
Неделя будет удачна для приятного общения с коллегами и знакомыми, наведения порядка в частной жизни. Можно купить новое платье, поменять обои на рабочем столе, покончить с тем, что надоело или устарело. Главное — придерживаться во всем умеренности. Неделя не располагает к суете и позволяет спокойно выполнять будничные дела. Будет время совершить плановые покупки, избавиться от хлама, побыть наедине с собой и найти минуту для эмоциональной подпитки. Астрологи советуют оглянуться в прошлое, но не бередить старые раны. В противном случае можно ввязаться в авантюру и оказаться втянутой в чужие проблемы.