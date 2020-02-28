Пять самых вредных тканей для здоровья

1. Полиэстер

Это одна из самых популярных и часто используемых синтетических тканей. Хотя он может быть изготовлен в сочетании с натуральными волокнами, например хлопком.

Одежда из такой ткани меньше сминается и более прочная, но воздействие ее на наше здоровье все равно менее полезно, нежели вещей из чистого хлопка. Коже трудно дышать под одеждой из полиэстера, а увеличение температуры тела приводит к выбросу из ткани химических компонентов, которые впоследствии поглощаются кожей. Это может вызвать ряд проблем и раздражение типа сыпи, покраснения, чесания, экземы и дерматита, а также обильного потоотделения. Поэтому лучше избегать полиэстера в одежде, прилегающей к телу, и постельном белье.

2. Вискоза

Эту ткань изготавливают химическим путем из целлюлозы. Материал дешевый, но вредный — и для окружающей среды, и для здоровья человека. Вискоза может выделять токсичные вещества, вызывающие тошноту, головную боль, рвоту, бессонницу. А экологии она вредит не только в процессе производства, но и при переработке: разлагается естественным путем ткань очень долго, а перерабатывают ее крайне редко.

3. Нейлон

Из нейлона делают носки, колготки, белье и много другой повседневной одежды. Он прочен и недорог в изготовлении, что делает нейлон таким популярным. Однако лучше не надевать его на голую кожу. Одежда из нейлона не поглощает пот, поэтому запах от ног, например, может быть сногсшибательным. Кроме того, постоянная влажность способствуют развитию инфекций, поэтому ни один гинеколог не посоветует вам носить что-то, кроме хлопка или шелка. А в процессе производства ткань осветляют или красят разными химикатами, которые могут вызвать раздражение на коже или аллергию.

4. Акрил

Акриловые ткани изготавливают из акрилонитрила, являющегося канцерогеном и мутагеном. Контакт с этим веществом может вызвать такие проблемы, как головокружение, тошнота, одышка, мышечная слабость и пр. Нося одежду из акриловых тканей, вы рискуете, что часть акрилонитрила будет поглощена вашей кожей, предупреждает Bright Side.

5. Спандекс, лайкра и эластан

Эти ткани очень хорошо растягиваются, поэтому из них шьют много обтягивающей одежды: леггинсы, футболки, корректирующее белье, бикини и т. д. Как и другие синтетические ткани, их изготавливают из химических веществ типа полиуретана, который также считается канцерогеном. Длительный контакт с такими тканями может вызвать раздражение кожи типа дерматита.

Чем заменить вредные ткани

Хлопок: он дышит, поглощает пот с кожи, защищает от жары летом и холода зимой, он прочный и гипоаллергенный. Хлопок доставит максимум комфорта вашей коже.

Шерсть: натуральный материал, который регулирует температуру и влажность и не теряет форму со временем. Он мягкий, легкий и предоставляет естественную защиту от ультрафиолета.

Кашемир: очень дорогой и ценный материал. Для получения гладкой шелковистой поверхности не используются тяжелые химикаты.

Шелк: в добавление к роскошной текстуре эта ткань имеет массу полезных свойств. Она способна замедлить старение, облегчить экзему и астму, избежать аллергий и улучшить сон.

Бамбук: интересная альтернатива традиционным натуральным тканям. Ткани из бамбука такие же мягкие и шелковистые, но при этом гипоаллергенные, терморегулирующие и хорошо дышащие. Они способны поглощать влагу с кожи даже лучше, чем хлопок, и защищать от ультрафиолета, как и шерсть.