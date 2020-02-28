Пт, 28.02.2020

ЭКСКЛЮЗИВ! ⟩ Российский дизайнер Кирилл Гасилин в Таллинне: «Главный тренд в моде - хаос»

Кирилл Гасилин

ФОТО: Ремо Тынисмяэ

Российского дизайнера Кирилла Гасилина называют мастером, у которого нет конкурентов. Его одежду хотят купить все женщины, потому что она делается во всех размерах, гипермодная и не очень дорогая.

Кирилл Гасилин сейчас в Таллинне, работает над костюмами для актеров музыкального спектакля «Моя прекрасная леди».

Гасилин - стилист, модельер и основатель марки Cyrille Gassiline. Он настоящий феномен российской моды. Его модные показы всегда окутаны ореолом таинственности а крой каждого платья безупречен.

Кирилл Гасилин любит эксперименты с историей и современностью моды. Каждая коллекция талантливого Кирилла Гасилина – это приглашение к путешествию в иллюзорный мир «прекрасного сегодня».

Krasotka.ee поговорила с лучшим дизайнером России о тенденциях и причинах их появления в моде и, конечно же, о женщинах в Таллинне и Москве.

Смотрите наше эксклюзивное интервью!

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