ЭКСКЛЮЗИВ! ⟩ Российский дизайнер Кирилл Гасилин в Таллинне: «Главный тренд в моде - хаос»

Российского дизайнера Кирилла Гасилина называют мастером, у которого нет конкурентов. Его одежду хотят купить все женщины, потому что она делается во всех размерах, гипермодная и не очень дорогая.
Кирилл Гасилин сейчас в Таллинне, работает над костюмами для актеров музыкального спектакля «Моя прекрасная леди».
Гасилин - стилист, модельер и основатель марки Cyrille Gassiline. Он настоящий феномен российской моды. Его модные показы всегда окутаны ореолом таинственности а крой каждого платья безупречен.
Кирилл Гасилин любит эксперименты с историей и современностью моды. Каждая коллекция талантливого Кирилла Гасилина – это приглашение к путешествию в иллюзорный мир «прекрасного сегодня».
Krasotka.ee поговорила с лучшим дизайнером России о тенденциях и причинах их появления в моде и, конечно же, о женщинах в Таллинне и Москве.
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