Скорпионы — соблазнительницы, Девы — умницы: какому качеству завидуют окружающие

Овен

Всем бы столько сил и энергии! Ты производишь впечатление человека-энерджайзера, у которого никогда не садится батарейка — даже в конце утомительного дня. В комбинации с очень четким пониманием, чего ты хочешь, — как тут не позавидовать?

Телец

Окружающие завидуют тому, что ты всегда можешь постоять за себя. Ты из тех людей, кто за словом в карман не лезет, ведь Телец — это по сути бык. А быки умеют… ну… бычить. Они могут долго спокойно щипать травку и отгонять хвостом мух. Пока их не разозлишь.

Близнецы

Мало кто может соревноваться с тобой в таланте убеждения. Ты из тех людей, кто продаст воду в потоп и будет торговать льдом на леднике, и еще наваришься на этом. Ты способна заговорить зубы, легко выходишь из сложных ситуаций, а на рынке лавочники в конце диалога умоляют тебя поменяться с ними местами.

Рак

Твой талант чем-то близок таланту Близнеца. Ты очень легко заводишь друзей, где бы ты ни была: в туристическом автобусе, длинной пробке или на новой работе. Твоя уязвимость и чувствительность подкупают. Ты обаятельна и не боишься вступать в контакт с новыми людьми. При этом мало кто знает: чтобы узнать тебя по‑настоящему, потребуется много времени.

Лев

«Вот бы мне быть такой уверенной в себе», — шепчут завистницы. Что бы ни случилось, в какой ситуации ты ни оказалась бы, ты выглядишь так, как будто сама же эту ситуацию и создала. Даже если ты связанная будешь лежать на путях, твое лицо продолжит выражать только уверенность, что так и задумано.

Дева

Дева, скажи, есть ли ситуация, для которой ты не можешь найти решение? Серьезно, знаешь, как раздражает, если ты знаешь, кто убийца, когда детектив только начался? Из таких, как ты, получаются великолепные детективы, потому что нет детали, которая скроется от твоих глаз, а твой глубокий аналитический ум позволит разгадать любую загадку.

Весы

Ты — тихая гавань посреди шторма. Ты всегда знаешь, как погасить пожар и охладить пыл. Ты терпеть не можешь драмы и театральщины. Весы — прирожденные лидеры, но не те, которым власть кружит голову, а те, кто за стабильность и логику.

Скорпион

Ты словно огонь, и никто не укроется от твоих чар. Ты — прирожденная соблазнительница, и твои друзья втайне завидуют этому. Если бы ты снималась в фильме, то та роль, где девушка достает сигарету и к ней тянутся десятки зажигалок, была бы твоей. Каждой хочется побыть немного Джессикой Рэббит, но тебе даже не нужно прилагать к этому усилий.

Стрелец

Никто не может устоять перед твоей тягой к приключениям. Дора Следопыт и Лара Крофт в одном лице, ты вызываешь у окружающих зависть своим талантом восхищаться миром и исследовать его. У тебя широкий кругозор, ты мечтаешь побывать в самых отдаленных уголках планеты — и точно там побываешь.

Козерог

Знаете, что всех бесит? Что ты всегда заканчиваешь начатое. Серьезно, разве так можно? «Козерог сказал — Козерог сделал» — это про тебя. На фоне твоего трудоголизма окружающие тоже начинают шевелиться, чтобы не ударить в грязь лицом, потому что раздражает же!

Водолей

Ты пофигистка. И это классно! Только все тоже хотят. Помнишь Фиби из «Друзей»? Типичный Водолей. Ты легкая на подъем, свободная и смешливая. Ты настоящая хиппи своего времени. На фоне замороченных и сложных щей понятно, почему все так завидуют тебе.

Рыбы