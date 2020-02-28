Как сжечь 200 калорий без упражнений: 22 способа

Спорт – это прекрасно. Но можно сжигать калории и без него, причем с помощью простых повседневных дел, считает «Лиза».
Не нужно придерживаться слишком строгих диет, чтобы похудеть. Достаточно изменить лишь некоторые пищевые привычки, и результат не заставит себя ждать. Так же и со спортом.
22 занятия, которые помогут избавиться от 200 калорий
- Час хождения по магазинам
- А после шопинга — 30 примерок дома
- Час уборки пылесосом
- 45 минут глажки
- 45 минут работы на дачном участке
- 45-минутная прогулка с собакой
- Купание собаки после улицы
- Час езды на велосипеде
- 15 минут катания на роликах
- 40 минут игры в бадминтон
- 1 час покраски стен
- 1 час игры в боулинг
- Покрути обруч 20 минут
- 30 минут секса
- 40 минут массажа (который делаешь кому-то ты)
- 1 час смеха
- Час разговора по телефону (но при условии ходьбы)
- Тщательная укладка волос феном и утюжком
- Час прыжков на батуте
- Час танцев
- 16 минут хождения по ступеням
- 1 час игры на гитаре
Так передачи и сериалы принесут тебе намного больше пользы. Можешь маршировать ногами, если сидишь. Встань и устрой бег на месте. Не нравится бегать — приседай.
2. Смотри фильмы ужасов
Более того, исследователи даже назвали список самых «жиросжигающих» лент. Среди них «Сияние», «Челюсти», «Изгоняющий дьявола», «Пила», «Кошмар на улице Вязов».
3. Переставай чистить зубы спокойно
Делать это необходимо около полутора минут. Попробуй в это время постоять по очереди на каждой ноге. Балансирование поможет сжечь калории.
4. Помогай в гостях
Можно сжигать лишнее даже в гостях. Предложи хозяйке помочь на кухне или убрать со стола после праздника. Ей приятно, а тебе полезно.
5. Пой в душе
Оказывается,
6. Жестикулируй
Да, активно размахивать руками не очень культурно. Но там, где ты не боишься оценки своего знания этикета, жестикулируй больше. Эта привычка, хоть и в небольших количествах, но тоже сжигает калории.
7. Помой машину
Мытье автомобиля — по сути целая тренировка. Тут тебе и приседания, и выпады, и наклоны, и вытягивания рук, и подъемы на носочки. Заодно сэкономишь немалую сумму на автомойке.
8. Будь непоседой
9. Работай под музыку
Энергичная музыка помогает ускорить движения, а соответственно, и сжигать калории. По мнению исследователей полезнее всего хип-хоп с его четким ритмом.
10. Ходи на высоких каблуках
Модель и актриса Бруклин Деккер признается, что пару раз в неделю надевает обувь на очень высоких каблуках — чтобы сжечь лишние калории, а заодно проработать мышцы икр. Но не увлекайся. Если будешь регулярно носить слишком высокие шпильки, это может привести к травме.