Пт, 28.02.2020

Как сжечь 200 калорий без упражнений: 22 способа

Спорт. Иллюстративное фото

ФОТО: Shutterstock

Спорт – это прекрасно. Но можно сжигать калории и без него, причем с помощью простых повседневных дел, считает «Лиза».

Не нужно придерживаться слишком строгих диет, чтобы похудеть. Достаточно изменить лишь некоторые пищевые привычки, и результат не заставит себя ждать. Так же и со спортом. Для того, чтобы получать нагрузку и быть в тонусе, можно не пропадать в фитнес-клубе.

22 занятия, которые помогут избавиться от 200 калорий

  1. Час хождения по магазинам
  2. А после шопинга — 30 примерок дома
  3. Час уборки пылесосом
  4. 45 минут глажки
  5. 45 минут работы на дачном участке
  6. 45-минутная прогулка с собакой
  7. Купание собаки после улицы
  8. Час езды на велосипеде
  9. 15 минут катания на роликах
  10.  40 минут игры в бадминтон
  11.  1 час покраски стен
  12.  1 час игры в боулинг
  13.  Покрути обруч 20 минут
  14.  30 минут секса
  15.  40 минут массажа (который делаешь кому-то ты)
  16.  1 час смеха
  17.  Час разговора по телефону (но при условии ходьбы)
  18.  Тщательная укладка волос феном и утюжком
  19.  Час прыжков на батуте
  20.  Час танцев
  21.  16 минут хождения по ступеням
  22.  1 час игры на гитаре
Как еще можно сжечь калории?
 
1. Смотри телевизор активно

Так передачи и сериалы принесут тебе намного больше пользы. Можешь маршировать ногами, если сидишь. Встань и устрой бег на месте. Не нравится бегать — приседай.

2. Смотри фильмы ужасов

Британские ученые выяснили, что 90 минут просмотра страшного кино помогают сжечь около 100 калорий. Все дело в резком выбросе гормона адреналина, который ускоряет метаболизм.

Более того, исследователи даже назвали список самых «жиросжигающих» лент. Среди них «Сияние», «Челюсти», «Изгоняющий дьявола», «Пила», «Кошмар на улице Вязов».

3. Переставай чистить зубы спокойно

Делать это необходимо около полутора минут. Попробуй в это время постоять по очереди на каждой ноге. Балансирование поможет сжечь калории.

4. Помогай в гостях

Можно сжигать лишнее даже в гостях. Предложи хозяйке помочь на кухне или убрать со стола после праздника. Ей приятно, а тебе полезно.

5. Пой в душе

Оказывается, этот веселый процесс задействует много мышц и сжигает на 100 калорий больше, чем просто мытье. Еще полезнее закончить пение обливанием холодной водой (достаточно 30 секунд), это приведет тело в тонус и ускорит обмен веществ.

6. Жестикулируй

Да, активно размахивать руками не очень культурно. Но там, где ты не боишься оценки своего знания этикета, жестикулируй больше. Эта привычка, хоть и в небольших количествах, но тоже сжигает калории.

7. Помой машину

Мытье автомобиля — по сути целая тренировка. Тут тебе и приседания, и выпады, и наклоны, и вытягивания рук, и подъемы на носочки. Заодно сэкономишь немалую сумму на автомойке.

8. Будь непоседой

Суетливые люди в сутки сжигают на 300 калорий больше, чем спокойные. Ходи и двигайся быстрее, отбивай ритм любимой песни за столом — любые движения пойдут на пользу.

9. Работай под музыку

Энергичная музыка помогает ускорить движения, а соответственно, и сжигать калории. По мнению исследователей полезнее всего хип-хоп с его четким ритмом.

10. Ходи на высоких каблуках

Модель и актриса Бруклин Деккер признается, что пару раз в неделю надевает обувь на очень высоких каблуках — чтобы сжечь лишние калории, а заодно проработать мышцы икр. Но не увлекайся. Если будешь регулярно носить слишком высокие шпильки, это может привести к травме.

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