Как сжечь 200 калорий без упражнений: 22 способа

Так передачи и сериалы принесут тебе намного больше пользы. Можешь маршировать ногами, если сидишь. Встань и устрой бег на месте. Не нравится бегать — приседай.

2. Смотри фильмы ужасов

Британские ученые выяснили, что 90 минут просмотра страшного кино помогают сжечь около 100 калорий. Все дело в резком выбросе гормона адреналина, который ускоряет метаболизм.

Более того, исследователи даже назвали список самых «жиросжигающих» лент. Среди них «Сияние», «Челюсти», «Изгоняющий дьявола», «Пила», «Кошмар на улице Вязов».

3. Переставай чистить зубы спокойно

Делать это необходимо около полутора минут. Попробуй в это время постоять по очереди на каждой ноге. Балансирование поможет сжечь калории.

4. Помогай в гостях

Можно сжигать лишнее даже в гостях. Предложи хозяйке помочь на кухне или убрать со стола после праздника. Ей приятно, а тебе полезно.

5. Пой в душе