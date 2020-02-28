11 народных примет про одежду и обувь: хочешь — верь, хочешь — нет

Надела одежду наизнанку

Есть несколько значений этой приметы. Считается, что если человек случайно надел вещь наизнанку, то это означает, что он будет битым. Чтобы этого избежать, нужно попросить близкого человека слегка по тебе постучать.

Вторая трактовка более приятная. Некоторые народы считают, что надетая наизнанку или задом наперед предвещает удачу. То же самое относится и к носкам: чтобы сохранить удачу на весь день, нужно надеть их наизнаку.

Пуговицы

Существует поверье, что четное количество пуговиц на одежде принесет несчастья, поэтому чтобы это предотвратить, нужно пришить еще одну.

Если ты случайно найдешь пуговицу, то ее обязательно следует поднять и хранить в кармане. Своеобразный жетон удачи. Можно подарить пуговицу другу — это будет считать символом долгой и крепкой дружбы.

Одежда в горох

Это старое суеверие утвердилось во многих культурах. Говорят, что одежда в горох привлекает богатство, поскольку горошины напоминают собой монеты. Это работает как с женским, так и с мужским гардеробом.

Синий цвет

Многие считают, что синий — это счастливый цвет для привлечения успеха. Это цвет неба, символизирующий стремление к бесконечным возможностям. Также есть поверье, что невеста обязательно должна надеть что-то синее в день свадьбы.

Пояса и ремни против порчи

Предполагается, что ношение пояса или ремня должно защитить обладательницу от сглаза и порчи. Если ты решила выбросить этот аксессуар, то нужно быть осторожной и сделать это так, чтобы недоброжелатели не могли его найти. Это очень старое суеверие, о котором большинство людей вряд ли слышали.

Нельзя отдавать старую одежду больным и пожилым людям

Раздавать ненужную одежду нуждающимся — доброе дело, однако стоит быть осторожной и подумать о себе тоже. Считается, что нельзя отдавать одежду пожилым или тяжело больным людям, так как это принесет несчастья.

Шнурки

Если шнурки постоянно развязываются, то это значит, что в ближайшее время поступят хорошие новости и, скорее всего, по почте.

Нельзя ставить обувь на стол или стулья

Это может привлечь невезение, крупную ссору или финансовые трудности. Кроме того, это не гигиенично.

Нельзя ставить сумку на пол

Считается, что если поставить сумку на пол, то можно потерять много денег.

Шляпа на кровати предвещает смерть

Это поверье появилось очень давно. В те времена считалось, что в волосах живут злые духи, а шляпа впитывает всю негативную энергию. Поэтому ее нельзя держать рядом с тем местом, на котором человек обычно спит.

Не покупай обувь в начале нового года