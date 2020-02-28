ПОНРАВИТСЯ ВСЕМ! ⟩ Испанская диета: вино и хамон

Можете себе представить диету для похудения, в которой участвуют два лучших продукта испанской кухни вино и хамон? Испанским диетологом Рубеном Браво была доказана польза и эффективность этой диеты, рассказывает the-spain.com.
И теперь у каждого любителя испанской кухни есть прекрасная возможность не только наслаждаться знаменитой гастрономией, но и за бокальчиком красного вина в сопровождении ароматного ломтика хамона иберико регулировать свой вес. Минус 4-6 кг за 4 месяца гарантированно!
Рубен Браво, эксперт в области питания и гастрономии Европейского Медицинского института по вопросам ожирения (IMEO), в феврале 2015 года закончил свои исследования и утверждает, что диета, в основе которой лежат два главных национальных продукта Испании - вино и хамон, позволяет похудеть за месяц до 6 кг.
Основой этой диеты является ежедневное употребление вина и хамона.
О пользе вина
Учеными института IMEO доказано, что ежедневное умеренное потребление красного вина уменьшает риск сердечно-сосудистых заболеваний, атеросклероза, болезни Альцгеймера и слабоумие. Употребление человечеством вина на протяжение многих тысяч лет, позволило присудить ему доказанный и обоснованный титул «Эликсира долголетия», благодаря его способности задерживать клеточное старение организма.
В 1997 году в журнале Science была напечатана работа ученых Иллинойского Университета, доказывающая, что красное вино подавляет и задерживает развитие раковых клеток. Множество последующих исследований в этой области ученых из разных стран мира также доказали это утверждение.
О пользе хамона
Хамон иберико - это источник железа и витаминов группы В, необходимых для правильного функционирования нервной системы, мозга и для поддержания мускульной массы без дефицита жизненно важных аминокислот.
Липидный профиль хамона иберико отличается низким содержанием насыщенных жиров и высоким содержанием мононенасыщенных жирных кислот, таких как олеиновая кислота, которая способствует здоровью сердечно-сосудистой системы.
Исследования, проведенные Рубеном Браво подтвердили, что умеренное употребление хамона иберико снижает давление, оказывает положительное влияние на память и антиоксидантное воздействие на весь организм.
Хамон и вино: как, сколько и когда?
Хамон-де-бельота - это лучший выбор в линейке ассортимента хамона иберико. Он производится из черной свиньи, вскормленной исключительно на желудях. Именно эта разновидность хамона содержит меньше всего вредных жиров, насыщена комплексом витаминов и имеет на 50% больше белка высокой биологической ценности, чем другие виды свежего мяса.
По словам экспертов IMEO, в день нужно употреблять 120 грамм хамона иберико мужчинам и женщинам, а людям, занимающимся спортом, 150 грамм. Эта доза должна быть разделена на 2 приема пищи. Терапевтический эффект хамона начинается от употребления 50 граммов в день.
Итак, в чем заключается диета, основанная на хамоне и вине
Каждый день, в течение 4-х недель вы должны включать в свой рацион 120 грамм хамона утром и вечером и выпивать 1 бокал красного вина, если вы женщина, и 2 бокала вина, если вы мужчина. Помимо этого, остальной рацион должны составлять традиционные блюда средиземноморской кухни.
Этими же принципами питания мы вам советуем руководствоваться в течение всей вашей жизни, если вы хотите, чтобы она была долгой и плодотворной.
Завтрак
Завтрак обязательно должен включать хлеб, хамон и фрукты. Ингредиенты и их количество варьируется в зависимости от пола и физического состояния человека. Если вы привыкли на завтрак пить кофе, он не должен содержать кофеин, можно добавить молока. Как правило, в этой диете бананов, манго и дынь лучше избегать, так как они содержат много калорий на 100 г. Яблоки, апельсины, груши, клубника или персики рекомендуются.
Обед
Ваше обеденное меню обязательно должно содержать овощи в любом виде: свежие в салате, вареные в виде супа-пюре или тушеные и запеченые. Основное блюдо должно быть мясным или рыбным. Используйте всё разнообразие предлагаемых продуктов: лосось, анчоусы, морской черт, сибас, мидии, каракатицы, треска, тунец, курица, индейка, говядина и говяжья вырезка.
Полдник
В качестве послеобеденного перекуса рекомендуется кофе без кофеина с молоком, йогурт и два грецких ореха.
Ужин
На ужин обязательно нужно есть бульон (овощной или куриный), два ломтика ветчины и небольшое количество мяса (80-150 грамм): курица, индейка, телятина. Или такое же количество рыбы и морепродуктов: анчоусы, мидии, осьминоги, каракатицы, кальмары, сардины, тунец.
В конце дня специалисты IMEO рекомендуют употреблять одну унцию чистого черного шоколада (без молока и без сахара). Это предотвращает атеросклероз и стимулирует антиоксидантные процессы в организме.
Рекомендуется избегать употребления хлеба во время обеда и ужина. Хлеб предназначен только для завтрака, когда наш организм требует больших затрат энергии.
Типы вина
В течение диеты «Хамон и вино» вы можете пить воду без ограничений. Что же касается вина, то рекомендуемая норма для женщины - 150 г в день, для мужчин - 300 г, разделенных на обед и ужин.
Как советует Рубен Браво, вино должно быть красным. Это объясняется большим содержанием терапевтических дубильных веществ, которые содержаться в шкурке винограда.
Среди красных вин рекомендуются, сделанные из винограда сортов Пино Нуар, Мерло и Темпранильо.