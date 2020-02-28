ПОНРАВИТСЯ ВСЕМ! ⟩ Испанская диета: вино и хамон

И теперь у каждого любителя испанской кухни есть прекрасная возможность не только наслаждаться знаменитой гастрономией, но и за бокальчиком красного вина в сопровождении ароматного ломтика хамона иберико регулировать свой вес. Минус 4-6 кг за 4 месяца гарантированно!

Рубен Браво, эксперт в области питания и гастрономии Европейского Медицинского института по вопросам ожирения (IMEO), в феврале 2015 года закончил свои исследования и утверждает, что диета, в основе которой лежат два главных национальных продукта Испании - вино и хамон, позволяет похудеть за месяц до 6 кг.

Основой этой диеты является ежедневное употребление вина и хамона.

О пользе вина

Учеными института IMEO доказано, что ежедневное умеренное потребление красного вина уменьшает риск сердечно-сосудистых заболеваний, атеросклероза, болезни Альцгеймера и слабоумие. Употребление человечеством вина на протяжение многих тысяч лет, позволило присудить ему доказанный и обоснованный титул «Эликсира долголетия», благодаря его способности задерживать клеточное старение организма.

В 1997 году в журнале Science была напечатана работа ученых Иллинойского Университета, доказывающая, что красное вино подавляет и задерживает развитие раковых клеток. Множество последующих исследований в этой области ученых из разных стран мира также доказали это утверждение.

О пользе хамона

Хамон иберико - это источник железа и витаминов группы В, необходимых для правильного функционирования нервной системы, мозга и для поддержания мускульной массы без дефицита жизненно важных аминокислот.

Липидный профиль хамона иберико отличается низким содержанием насыщенных жиров и высоким содержанием мононенасыщенных жирных кислот, таких как олеиновая кислота, которая способствует здоровью сердечно-сосудистой системы.

Исследования, проведенные Рубеном Браво подтвердили, что умеренное употребление хамона иберико снижает давление, оказывает положительное влияние на память и антиоксидантное воздействие на весь организм.

Хамон и вино: как, сколько и когда?

Хамон-де-бельота - это лучший выбор в линейке ассортимента хамона иберико. Он производится из черной свиньи, вскормленной исключительно на желудях. Именно эта разновидность хамона содержит меньше всего вредных жиров, насыщена комплексом витаминов и имеет на 50% больше белка высокой биологической ценности, чем другие виды свежего мяса.

По словам экспертов IMEO, в день нужно употреблять 120 грамм хамона иберико мужчинам и женщинам, а людям, занимающимся спортом, 150 грамм. Эта доза должна быть разделена на 2 приема пищи. Терапевтический эффект хамона начинается от употребления 50 граммов в день.

Итак, в чем заключается диета, основанная на хамоне и вине

Каждый день, в течение 4-х недель вы должны включать в свой рацион 120 грамм хамона утром и вечером и выпивать 1 бокал красного вина, если вы женщина, и 2 бокала вина, если вы мужчина. Помимо этого, остальной рацион должны составлять традиционные блюда средиземноморской кухни.