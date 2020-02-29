Дело не в постели: из-за этого чаще всего распадаются браки

Казалось бы, большинство браков распадаются из-за неверности. Но что говорит статистика? Так, юрист Лора Вассер с многолетним опытом бракоразводных процессов рассказала о своих наблюдениях. Среди массы камней преткновения специалист назвала пять самых распространенных причин разводов. «Рамблер» выяснял из-за чего же бранятся милые.
Недостаток общения
Этот фактор вредит браку даже больше, чем интимные проблемы. Когда супруги перестают говорить друг с другом, решить любой вопрос становится гораздо сложнее. Претензии накапливаются, а брак трещит по швам.
Где бабочки?!
Многие пары после пяти или шести лет совместной жизни жалуются, что больше не чувствуют этих бабочек в животе. При этом специалисты считают, что эту эмоцию можно выработать самим, если правильно работать над отношениями.
Деньги всему виной
Вассер отмечает, что многие люди женятся будучи точно уверенными в благосостоянии партнера. Однако со временем все может измениться, и один из супругов может потерять работу, начать зарабатывать гораздо меньше или, наоборот, разбогатеть. Такие изменения некоторым парам вместе пережить не удается.
При этом, заключая браки, люди могут списать какие-то минусы избранника на его устойчивое финансовое положение, но если случается так, что финансовая стабильность пошатнулась, то партнер уже не хочет мириться с теми самыми минусами.
Зависимости и запрещенка
Большинству браков не удается перенести наркоманию, алкоголизм или азартность одного из супругов. Когда один человек потерял контроль над какой-то проблемой, то и отношения удержать стабильными становится очень сложно.
Родительский вопрос
Юрист отмечает, что непримиримая разница во взглядах на воспитание детей часто приводит к серьезным проблемам в отношениях. Многие пары просто не обсуждают, как будут воспитывать детей, на какие кружки отдавать и чем кормить.
Родители без конца спорят, кто должен ругать детей, а кто хвалить. В итоге страдают их личные отношения.
Причем Вассер заметила, что родители, чьи дети выросли и ушли жить отдельно, тоже зачастую не могут сохранить брак. Им просто становится не о чем говорить, потому как их связующее звено больше не так крепко их связывает.