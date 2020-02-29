Дело не в постели: из-за этого чаще всего распадаются браки

Недостаток общения

Этот фактор вредит браку даже больше, чем интимные проблемы. Когда супруги перестают говорить друг с другом, решить любой вопрос становится гораздо сложнее. Претензии накапливаются, а брак трещит по швам.

Где бабочки?!

Многие пары после пяти или шести лет совместной жизни жалуются, что больше не чувствуют этих бабочек в животе. При этом специалисты считают, что эту эмоцию можно выработать самим, если правильно работать над отношениями.

Деньги всему виной

Вассер отмечает, что многие люди женятся будучи точно уверенными в благосостоянии партнера. Однако со временем все может измениться, и один из супругов может потерять работу, начать зарабатывать гораздо меньше или, наоборот, разбогатеть. Такие изменения некоторым парам вместе пережить не удается.

При этом, заключая браки, люди могут списать какие-то минусы избранника на его устойчивое финансовое положение, но если случается так, что финансовая стабильность пошатнулась, то партнер уже не хочет мириться с теми самыми минусами.

Зависимости и запрещенка

Большинству браков не удается перенести наркоманию, алкоголизм или азартность одного из супругов. Когда один человек потерял контроль над какой-то проблемой, то и отношения удержать стабильными становится очень сложно.

Родительский вопрос

Юрист отмечает, что непримиримая разница во взглядах на воспитание детей часто приводит к серьезным проблемам в отношениях. Многие пары просто не обсуждают, как будут воспитывать детей, на какие кружки отдавать и чем кормить.

Родители без конца спорят, кто должен ругать детей, а кто хвалить. В итоге страдают их личные отношения.